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Как будут выглядеть Apple Watch с увеличенным экраном
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Как будут выглядеть Apple Watch с увеличенным экраном 

Apple Insider 3 часа назад
Фото: Apple Insider
Apple Watch Series 4 могут дебютировать уже этой осенью. По информации ведущего аналитика KGI Securities Минг-Чи Куо, часы получат обновленный дизайн и увеличенный на 15-20% дисплей. Журналисты phoneArena решили пофантазировать и представили, как большая диагональ экрана отразится на внешнем виде будущего гаджета.
Судя по изображению, увеличение дисплея станет возможным за счет сокращения рамок по его периметру. Именно так, по мнению phoneArena, следует поступить дизайнерам Apple, если они хотят нарастить диагональ экрана без значительных материальных и трудозатрат на проектирование нового корпуса предстоящих часов.
Apple Watch с увеличенным экраном по сравнению с моделью актуального поколения не выглядят как переполненный инновациями концепт. Глядя на макет, создается впечатление, что именно такими и должны быть смарт-часы, тогда как внешность гаджета третьего поколения ощущается немного устаревшей, особенно на фоне полноэкранного iPhone X.
По мнению Минг-Чи Куо, впрочем, Apple Watch Series 4 ждет нечто большее, чем просто увеличенный дисплей. Аналитик уверен, что часы нового поколения получат более трендовую внешность, соответствующую современным рыночным тенденциям. Что именно эксперт имел в виду, узнаем не ранее сентября 2018 года.
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