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Xiaomi показала бешеный смарт Black Shark с водяным охлаждением
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Xiaomi показала бешеный смарт Black Shark с водяным охлаждением 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Xiaomi показала бешеный смарт Black Shark с водяным охлаждениемСегодня Xiaomi анонсировала смартфон с неординарным именем Black Shark. Модель позиционируется как геймерский флагман, способный потянуть практически любые мобильные игры доступные сегодня в магазине Google Play.
Помимо неординарного дизайна, отдельные элементы которого очень напоминают конкурентный продукт Razer Phone, Black Shark оснащен топовым «железом».
Характеристики Xiaomi Black Shark:
Экран: 5.99'' с разрешение 2 160 х 1 080 пикселей (120 Гц при яркости 550 нит)
Процессор: Snapdragon 845 (8-ядерный)
Память: 6 ГБ ОЗУ / 64 ГБ ПЗУ (топовая модель 8 ГБ/128 ГБ)
Аккумулятор: 4 000 мАч  Основная камера:12 МП двойная (f/1.7)
Фронтальная камера: 20 МП  Порт: USB Type-C  Фишкой Black Shark считается предустановленная система жидкостного охлаждения. По заверению производителя, стандартная температура при которой работает процессор под нагрузкой, составляет 8 градусов по Цельсию.
Наконец, самое интересно — стоимость новинки. За комплектацию Black Shark 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти придется отдать 477 долларов. Топовая модель с 8/128 ГБ обойдется в 557 долларов.
В качестве аксессуара к Black Shark предлагается Bluetooth-контроллер стоимостью $28.
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