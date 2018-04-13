Xiaomi показала бешеный смарт Black Shark с водяным охлаждением

Xiaomi показала бешеный смарт Black Shark с водяным охлаждениемСегодня Xiaomi анонсировала смартфон с неординарным именем Black Shark. Модель позиционируется как геймерский флагман, способный потянуть практически любые мобильные игры доступные сегодня в магазине Google Play.

Помимо неординарного дизайна, отдельные элементы которого очень напоминают конкурентный продукт Razer Phone, Black Shark оснащен топовым «железом».

Характеристики Xiaomi Black Shark:

Экран: 5.99'' с разрешение 2 160 х 1 080 пикселей (120 Гц при яркости 550 нит)

Процессор: Snapdragon 845 (8-ядерный)

Память: 6 ГБ ОЗУ / 64 ГБ ПЗУ (топовая модель 8 ГБ/128 ГБ)

Аккумулятор: 4 000 мАч Основная камера:12 МП двойная (f/1.7)

Фронтальная камера: 20 МП Порт: USB Type-C Фишкой Black Shark считается предустановленная система жидкостного охлаждения. По заверению производителя, стандартная температура при которой работает процессор под нагрузкой, составляет 8 градусов по Цельсию.

Наконец, самое интересно — стоимость новинки. За комплектацию Black Shark 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти придется отдать 477 долларов. Топовая модель с 8/128 ГБ обойдется в 557 долларов.

В качестве аксессуара к Black Shark предлагается Bluetooth-контроллер стоимостью $28.