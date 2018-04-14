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Топовый новый iPhone может стоить дороже iPhone X
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Топовый новый iPhone может стоить дороже iPhone X 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Топовый новый iPhone может стоить дороже iPhone XПосле анонса официальных цен на iPhone X аналитики были озадачены слишком завышенной стоимостью флагмана. $999 оказались внушительной суммой даже для заядлых фанатов смартфона.
Завышенный ценник на iPhone X объясняется использованием сразу нескольких новых технологий вроде TrueDepth сканера и OLED-матрицы. Если рассуждать логически, то со временем даже самые инновационные технологии теряют в цене, но в случае с преемником iPhone X ситуация может быть иной.
Аналитики UBS Стивен Мулонвич и Бенджамин Уилсон в интервью изданию Buisiness Insider назвали предположительную цену нового iPhone 2018 года.
Ожидаемый рост цены на флагманский iPhone 2018 может составить около $100. А значит в розницу смартфон попадет с рекордным ценником в $1 100.
Стоимость iPhone X с диагональю экрана 5.8 дюймов останется на прежнем уровне. Модель c IPS-матрицей, скорее всего, обойдется покупателям в $700 — $800.
Что же касается бюджетного сегмента, представленного лишь моделью iPhone SE, его стоимость может упасть до $300.
Актуальный ценник на iPhone SE составляет $349. Вполне вероятно, что до конца года Apple выпустит обновленный «бюджетник» SE 2.
По сути, Apple планирует применить стратегию, согласно которой ассортимент устройств будет представлен как премиальными гаджетами, так и более доступными моделями, лишенными инновационных фич.
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