Топовый новый iPhone может стоить дороже iPhone X

Топовый новый iPhone может стоить дороже iPhone XПосле анонса официальных цен на iPhone X аналитики были озадачены слишком завышенной стоимостью флагмана. $999 оказались внушительной суммой даже для заядлых фанатов смартфона.

Завышенный ценник на iPhone X объясняется использованием сразу нескольких новых технологий вроде TrueDepth сканера и OLED-матрицы. Если рассуждать логически, то со временем даже самые инновационные технологии теряют в цене, но в случае с преемником iPhone X ситуация может быть иной.

Аналитики UBS Стивен Мулонвич и Бенджамин Уилсон в интервью изданию Buisiness Insider назвали предположительную цену нового iPhone 2018 года.

Ожидаемый рост цены на флагманский iPhone 2018 может составить около $100. А значит в розницу смартфон попадет с рекордным ценником в $1 100.

Стоимость iPhone X с диагональю экрана 5.8 дюймов останется на прежнем уровне. Модель c IPS-матрицей, скорее всего, обойдется покупателям в $700 — $800.

Что же касается бюджетного сегмента, представленного лишь моделью iPhone SE, его стоимость может упасть до $300.

Актуальный ценник на iPhone SE составляет $349. Вполне вероятно, что до конца года Apple выпустит обновленный «бюджетник» SE 2.

По сути, Apple планирует применить стратегию, согласно которой ассортимент устройств будет представлен как премиальными гаджетами, так и более доступными моделями, лишенными инновационных фич.