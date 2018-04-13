iPhone 6s Plus будут собирать в Индии

iPhone 6s Plus будут собирать в ИндииЕдинственным гаджетом Apple , который до сегодняшнего дня собиралось в Индии , оставался iPhone SE. Но руководство Apple решило расширить географию производства своей продукции, доверив фабрикам Индии сборку еще одной модели смартфона.

Сборочные цеха, занимающиеся выпуском iPhone 6s Plus, переезжают в Индию. Производство разместится на заводе в Бенгалуру.

Первую партию тестовых iPhone 6s Plus индийский завод отгрузит в ближайшие 2 — 3 недели. Перенося производство в Индию, Apple планирует снизить себестоимость айфонов на 5 — 7 процентов.

Для Индии сейчас очень ответственный период. Если произведенная партия устройств не устроит Apple, американская компания откажется от услуг завода Bengaluru.

Нашим читателям мы может дать лишь рекомендацию — если вы подумываете о приобретении iPhone 6s Plus и не хотите испытать судьбу в качестве бета-тестера, позаботьтесь о покупке смартфона в ближайшие пару недель.