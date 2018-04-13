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ASUS представила недорогие ноутбуки X407 и X507
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ASUS представила недорогие ноутбуки X407 и X507 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компания ASUS представила парочку недорогих ноутбуков X407 и X507. Новинки комплектуются процессором Intel Core седьмого поколения — до Core i7 включительно. Младшие версии получили интегрированную графику, тогда как старшие оснащаются видеокартами NVIDIA GeForce MX110. Оперативная память — до 8 ГБ формата DDR4-2400. Постоянное хранилище — твердотельный накопитель ёмкостью 128 или 256 ГБ и жёсткий диск вместимостью 500 ГБ или 1 ТБ.
Модель X407 получила 14-дюймовый экран, X507 — 15,6-дюймовый. В обоих случаях можно выбрать между разрешениями HD 1366х768 пикселей и Full HD 1920х1080 пикселей. Интерфейсы: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.х, HDMI, USB 3.0 Gen 1 Type-A и USB 2.0. Работа производится под управлением операционной системы Windows 10. Цены на новинки стартуют с отметки в 445 евро.
Источник: ASUS
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