Представлен Huawei Y6: Face Unlock, FullView-дисплей, громкий динамик

Компания Huawei представила второе поколение Huawei Y6. Основной особенностью смартфона стал FullView-дисплей, а также громкий динамик. Девайс оснащен 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1440 x 720 точек) и соотношением сторон 18:9, также стоит отметить защитное 2,5D-стекло, скругленное по бокам.

Y6 станет отличным гаджетом для любителей просмотра видеороликов за счет дисплея нового формата и громких динамиков, которые способны выдавать громкость до 88 дБ. Аппарат также поддерживает технологию Huawei Histen, с помощью которой можно достигнуть эффекта театра или концертного зала в наушниках.

Huawei Y6 оснащен 13-Мп основной камерой, процессором Snapdragon 450 с тактовой частотой 1,8 ГГц, видеоускорителем Adreno 506, 2 гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами встроенной памяти с поддержкой microSD-карт. Аккумулятор в Y6 на 3000 мАч.

Также приятным бонусом станет разблокировка по лицу с помощью фронтальной 5-Мп камеры. К слову, селфи-камера здесь поддерживает различные бьютификаторы. «Из коробки» аппарат работает на базе Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0.

Компания на официальном сайте отметила подход к тестированию аппарата. Показывая тем самым равное отношение к гаджетам в области тестирования вне зависимости от их стоимости. Грубо говоря, купив дешевый аппарат в виде Y6, качество сборки и самих деталей не будет уступать более дорогим решениям.

Стоимость Huawei Y6 (2018), вероятно, не превысит 200 долларов, что довольно приятно.

По материалам gsmarena