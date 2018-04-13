Телевизор или картина? Тестирую уникальную штуку от Samsung

Телевизор или картина? Тестирую уникальную штуку от SamsungСколько лет существуют плоские телевизоры? Сколько лет существуют ультратонкие настенные панели? И все на одном и том же месте.

Телевизор — центр комнаты, центр интерьера. Хочешь или нет, вокруг него создается все окружение. Вокруг неизменного черного прямоугольника. Как ты его не украшай — выключенная панель будет черным зеркалом. Плохое решение.

В тему: обзор гигантского телевизора Samsung.

У Samsung появилась революционная идея: превратить телевизор в картину, снаружи и изнутри.

Так появился The Frame: личный центр искусства, собственная картинная галерея или — украшение интерьера. По совместительству — топовый телевизор с невероятным качеством изображения.

Вечная проблема: телевизор или картина?

Все современные панели тонкие, с едва заметными рамками. И все же, они выглядят как телевизоры. И Samsung The Frame — все еще телевизор, пусть и с крайне необычным внешним видом и фоновым режимом «картины». К тому же, очень тонкий.

«Режим картины» — невероятно реалистичный скринсейвер с репродукциями известных полотен. Реализм изображения, фантастическая маскировка под полотно в рамке достигается за счет 3 «китов»: продуманного внешнего вида, аппаратных возможностей ТВ и тонких системных настроек фирменной оболочки Tizen.

Над маскировкой специалисты Samsung постарались. Основные фишки The Frame:

1. Крепление для установки вплотную.

Фирменное крепление The Frame (идет в комплекте) предназначено для монтажа без зазора. Хотя при желании можно повернуть на несколько градусов по горизонтали.

Не понравится — можно купить треногу-мольберт (продается как дополнительный аксессуар). Есть и обычные ножки, чтобы поставить на стол или комод. Отверстия под VESA тоже никто не отменял.

2. Багет вместо рамок.

Справка: багет — картинная рамка; удерживает стекло, защищающее картины и одновременно дополняет внешний облик полотна, являясь переходным элементом к общему интерьеру.

Благодаря рамкам вокруг экрана, Samsung The Frame мог бы поспорить с любым другим ТВ за звание безрамочного. Но фишка не в размерах.

Каждая грань The Frame — магнитная, черного цвета. К ней крепятся имитирующие багет рамки. Есть ореховый, бежевый и белый. Их придется покупать (акционные предложения часто включают дополнительную бесплатно).

3. Настраиваемое паспарту.

Справка: паспарту — картонная рамка или подклейка под картину, фотографию.

Фотографию, заложенную производителем, воспроизводить может любой экран с подключенными «мозгами». Для сходства с реальной картиной Samsung придумали программное паспарту.

На выбор — 3 одиночных и 3 комбинирующих несколько изображений. Совмещай и оформляй, как нравится.

4. Отсутствие проводов.

Все разъемы и функциональные элементы вынесены в отдельный блок One Connect (мы уже писали о нем в обзоре Samsung QLED), который можно спрятать на расстоянии до 15 метров от самого телевизора. Стандартный провод на 5 метров идет в комплекте поставки, а вот длинный 15-метровый придется покупать отдельно.

5. Датчик присутствия.

Телевизор работает только тогда, когда кто-то есть в комнате. Вышел — пауза и выключенный экран. И не только ради экономии.

Но это только верхушка айсберга под названием The FrameTV Series. Мы попробовали разобраться со всем по порядку.

Реальность уже здесь: экран

Начинать надо с главного — изображения. Именно благодаря ему Samsung The Frame готов поспорить с реальной картиной.

В серию The Frame TV входит 3 варианта — на 43, 55 и 65 дюймов. Широкий модельный ряд позволяет подобрать необходимую диагональ под любой интерьер. В гостиную стоит выбирать самый большой. Мы, например, для тестирования именно его и приобрели.

У каждого установлена честная Ultra HD матрица (3840×2160 пикселей). Пусть и не QLED, но показательно хорошая — настолько, что младшую модель можно использовать даже вместо монитора для работы с фотографиями.

Цветопередача предельно точная. Те недостатки, которые могла бы вносить матрица, Samsung исправляет с помощью фирменных технологий, которых в этом телевизоре напичкано просто до неприличия:

Active Crystal Сolour улучшает цвета,

Motion Rate (показатель — 200) улучшает качество воспроизведения движения,

Mega Contrast включает динамическое изменение контраста,

Micro Dimming улучшает отображение белого (читай — меняет его баланс).

К ним прилагается датчик освещенности, позволяющий телевизору автоматически менять яркость и цветность экрана. Реальная киллер-фича, которая помогает экономить и получать отличное изображение без дополнительных манипуляций.

Все это превращает любой фильм в произведение искусства. Любой — The Frame TV масштабируют видео до 4K, причем делают это очень качественно. Можно наконец перестать искать удачные рипы, и просто смотреть то, что нравится. Качество безупречно с любым источником.

Если захочется большего — придется купить подписку на какой-нибудь потоковый сервис, потому что полностью раскрыть возможности новых телевизоров Samsung могут только фильмы в 4K HDR.

Мы провели подробное тестирование: посмотрели пару боевиков, погоняли несколько файтингов и гоночных симуляторов, поработали с фотографиями. С включенным режимом «Фильмы» картинка просто поразительная.

Результаты обрадуют и самых привередливых. Задержка минимальна, динамика восхитительна — все сцены четкие, яркие, без смазанных деталей. При желании и остром зрении можно разглядеть пылинку из-под колес, если она есть в исходном изображении.

Заводская калибровка цветов достаточно точная, и после небольшой работы с настройками на The Frame можно заниматься ретушированием и разработкой дизайн-макетов. А как на нем смотрятся красочные презентации и рекламные ролики в 4K!

Фирменное приложение-компаньон для смартфона SmartView (iOS, Android) позволяет тонко настроить яркость и уровень автоматической коррекции изображения, цветовые температуру и баланс. Все установки связываются с показания от датчика освещения для наилучшего качества изображения в любое время суток.

Как это работает? После настройки The Frame компенсирует более красноватые тона в начале дня и более прохладные тона в полдень. Вечером телевизор будет снижать яркость.

Какое искусство предпочитаешь ты?

Чтобы телевизор стал картиной — он должен быть «умным». В The Frame за это отвечает знакомый Tizen в последней версии и приложение-компаньон для смартфона. Отличная, плавно работающая система получила для новой серии телевизоров несколько новых функций.

Операционная система самого телевизора предлагает доступ к огромному количеству приложений и базовым настройкам. А вот режим «Картина» через оболочку обладает ограниченными возможностями.

Без специального приложения максимум, что можно пользователю — выбрать одно или несколько последовательных изображения из памяти ТВ или магазина картин. Можно создать и собственный набор: в память телевизора с USB-накопителя можно сохранить сохраняется до 300 картин в 4К.

Магазин картин стал одной из основных фишек The Frame. В его памяти уже при покупке есть 100 цифровых копий лучших полотен мира. Если этого недостаточно — Samsung предлагает доступ к Магазину Искусства, где собраны лучшие образцы живописи, графики, фотографий из художественных музеев мира. Пара кликов — и они на телевизоре в твоей в гостиной.

С высоким разрешением, между прочим. Сколько я не старался, найти что-то подобное мне не удалось — большинство предложенных Samsung вариантов не только высокохудожественны, но и оцифрованы на порядок лучше, чем с бесплатных фотостоков.

Именно через приложение Samsung SmartView можно выставить тонкие настройки скринсейвера и работу датчика освещения. Например, здесь устанавливается паспарту с размытыми или резкими краями, скомбинировать несколько изображений на одном экране. Ширина полей тоже меняется, как и цвет фона (впрочем, доступно только 10 цветов).

Если хочется особенного, то можно установить и собственные изображения — через SmartView или загрузить с USB-накопителя. Единственное ограничение — размер фотографий или рисунков, поскольку они не масштабируются.

Современные технологии… В картине!

Как вы уже поняли, внутри всех Samsung The Frame прячется самая современная начинка — примерно тоже самое используется в других флагманских сериях компании. Мощный процессор, быстрая память.

Все на своем месте. Даже пульт, которым легко перемещаться и в стандартных телевизионных меню, и серфить в интернете через встроенный браузер.

Кроме блока коммутации. Он снова вынесен в модуль One Connect, чтобы спрятать подальше и не портить присутствием внешний вид. Подключение модуля к телевизору осуществляется единственным полупрозрачным оптическим кабелем, достаточно тонким, чтобы не бросаться в глаза даже дотошному зрителю.

На борту — все, что понадобится современному пользователю: 4 x HDMI с функцией HDMI-CEC, 3 x USB с поддержкой HID и жестких дисков, LAN, CI-слот, цифровой оптический аудиовыход и пара разъемов для антенны.

К сожалению, аналоговых входов нет. Ни композитного, ни компонентного. Зато есть современный Wi-Fi и Bluetooth LE. Другие встроенные средства представлены парой тюнеров (аналоговый с фильтрацией помех и цифровой DVB-T2CS2).

И шикарная 2.2-канальная аудиосистема общей мощностью в 40 Вт. Динамики прокачивают даже 40 квадратов: низкие частоты густые, теплые; средний диапазон отлично отыгрывается в сложных моментах, не превращаясь в кашу; при тестировании высоких на максимальной громкости никаких сибилянтов.

Внешняя акустика к The Frame потребуется только самым привередливым аудиофилам.

Перспективы Samsung The Frame

Телевизор был, есть и будет главным элементом интерьера. Хотим мы того, или нет. Спрятать огромную панель практически невозможно. Но черный квадрат не только портит общий облик комнат — это невыносимо скучно!

Телевизор — не смартфон, и покупается на много лет вперед. Новая модель сменяет предыдущую в гостиной, старая уезжает в спальню или на кухню. Потом на дачу или в офис. С новыми The Frame TV порочный круг прервется.

Это не концепт, а рабочий, современный телевизор высокого уровня. Даже если через пару лет Samsung представит нечто принципиально новое, The Frame останется актуальным на много лет благодаря режиму «Картина», 4K и HDR. Сегодня это самый перспективный телевизор для приобретения, несмотря на высокую цену.