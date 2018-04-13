Сгибаемый смартфон с OLED-экраном показали на видео

Сгибаемый смартфон с OLED-экраном показали на видеоВ сентябре прошлого года тайваньский университет ITRI очень много говорил о будущем OLED-экранов. Главная инновация, которую так ждут пользователи — возможность сгибать и складывать смартфон. А для это инженером нужно усовершенствовать технологию изготовления OLED-матриц.

Взяв полугодовой таймаут, ITRI приступила к разработке и буквально на днях опубликовала видеоролик, демонстрирующий работу готового смартфона с гнущимся AMOLED-дисплеем.

Устройство представлено в виде складываемого планшета. Foldable (так разработчики назвали свое детище) компактным не назовешь, но если учесть, что это первый готовый продукт, работа инженеров достойна похвалы.

По заверению ITRI, OLED-матрица способна выдержать до 200 000 складываний. Весьма неплохой показатель для потребительского устройства. О сроках выхода на рынок представители ITRI не сообщают.