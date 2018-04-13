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Сгибаемый смартфон с OLED-экраном показали на видео
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Сгибаемый смартфон с OLED-экраном показали на видео 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Сгибаемый смартфон с OLED-экраном показали на видеоВ сентябре прошлого года тайваньский университет ITRI очень много говорил о будущем OLED-экранов. Главная инновация, которую так ждут пользователи — возможность сгибать и складывать смартфон. А для это инженером нужно усовершенствовать технологию изготовления OLED-матриц.
Взяв полугодовой таймаут, ITRI приступила к разработке и буквально на днях опубликовала видеоролик, демонстрирующий работу готового смартфона с гнущимся AMOLED-дисплеем.
Устройство представлено в виде складываемого планшета. Foldable (так разработчики назвали свое детище) компактным не назовешь, но если учесть, что это первый готовый продукт, работа инженеров достойна похвалы.
По заверению ITRI, OLED-матрица способна выдержать до 200 000 складываний. Весьма неплохой показатель для потребительского устройства. О сроках выхода на рынок представители ITRI не сообщают.
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