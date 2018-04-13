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Как может выглядеть iPhone X в цвете Blush Gold
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Как может выглядеть iPhone X в цвете Blush Gold 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
Как может выглядеть iPhone X в цвете Blush GoldМы уже не раз видели концепты iPhone X в различных цветах, но ещё никто не пытался показать устройство в цвете Blush Gold. Именно так называют грядущий окрас смартфона.
Известный дизайнер Мартин Хайек показал, как может выглядеть новинка. Заодно и красном цвете в стиле линейки (PRODUCT) RED.
iPhone X в цвете Blush Gold чем-то напоминает золотой iPhone 8: некий кремовый оттенок элегантно подчёркивает уникальность устройства. А позолоченные стальные рамки приятно сочетаются с общим цветом корпуса.
Хотели бы увидеть такой iPhone X в продаже? Честно, я бы как минимум пощупал такой смартфон. Уж очень здорово выглядит.
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