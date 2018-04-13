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Айфоны с неоригинальными экранами перестали работать после обновления IOS
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Айфоны с неоригинальными экранами перестали работать после обновления IOS 

Eva.ru 45 минут назад
Фото: Eva.ru
В новой iOS 11.3 появилась функция, которая блокирует работу экрана Айфона, если он ремонтировался в стороннем сервисном центре. Теперь у многих владельцев восьмого поколения «яблок» телефон попросту не работает.
Владелец одной из неофициальных мастерских рассказал, что после обновления многие Айфоны 8 перестали функционировать. Телефоны, которые когда-то были разбиты, а затем починены не в сервисном центре Apple, система опознает сразу и блокирует работу гаджета. Как сообщил мужчина, Apple специально ввела это ограничение в новую прошивку. До того, как вышло обновление, телефоны отлично работали. Специалисты предполагают, что причиной блокировки может быть чип в дисплее, который и распознает система. Поставщики деталей для яблочных смартфонов уже думают на тем, как в дальнейшем обойти стороной такие ситуации.
О том, что нелицензированный дисплей не будет работать, сообщалось в анонсе обновления, поэтому Apple заранее подготовила своих клиентов к такому неприятному событию. В сети возмущаются, что знаменитая компания наживается на людях, которые и так отдали огромные деньги за смартфон. По словам владельцев Айфонов, зарядку, которая быстро ломается, приходится заменять на более дешевую, так как постоянно покупать оригинальные слишком дорого. Но такая хитрость не проходит с Apple, и зарядки из неофициальных магазинов тут же блокируются и перестают работать.
Да и замена стекла, по рассказам интернет-пользователей, также недешевое удовольствие. Даже в стороннем сервисном центре приходится отдавать немалые деньги, чтобы привести свой телефон в нормальный вид, а что уже говорить об официальной мастерской, где берут заоблачные для некоторых людей деньги. По всей видимости, теперь, многим придется отказаться от такого дорогого удовольствия.
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