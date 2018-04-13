HP выпустила игровой монитор с необычным дизайном Pavilion Gaming 32 HDR

Компания HP представила очередное геймерское устройство линейки Pavilion Gaming — монитор с незамысловатым именем 32 HDR. Новинка получила 32-дюймовую матрицу разрешением Quad HD 2560х1440 пикселей. Время отклика составляет 5 мс. Максимальная яркость — 600 кд/м2. Контрастность — 6000:1. Частота обновления картинки — до 75 Гц.

Охват цветового пространства DCI-P3 — 95%. Есть поддержка технологии AMD FreeSync, позволяющей синхронизировать частоты смены кадров между видеокартой и монитором. Для подключения источников сигнала имеются два порта HDMI и один DisplayPort. Также есть два USB 3.0 Type-A. Старт продаж новинки назначен на следующий месяц. Цена монитора Pavilion Gaming 32 HDR составляет $450.

Источник: HP Фото: HP У вас специальный игровой монитор? Да Играю в игры, но монитор обычный Не играю в игры Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: AOC представила большой 35-дюймовый изогнутый монитор для геймеров

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