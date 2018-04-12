Лучшие карманные принтеры для телефона

Современные смарфтоны позволяют легко делать цифровые фотографии в любом месте и любое время. Однако они лишены возможности сразу распечатать полученные кадры, чтобы сохранить на память интересные сюжеты и поделиться ими с друзьями и новыми знакомыми. CHIP решил облегчить вам задачу и подобрал 5 моделей карманных и портативных цветных принтеров от разных производителей.

Эти миниатюрные устройства имеют основную цель — мгновенно распечатать для вас понравившиеся вам фотографии, вне зависимости, от того, есть ли рядом розетка или стопка фотобумаги. Они занимают мало места и всегда готовы к работе. Однако, стоит такое удовольствие не дешево, поэтому мы расположили их в порядке убывания цены. Что качается качества печати отметим сразу, что оно примерно одинаковое у всех моделей.

5 портативных принтеров для печати с телефона

HP Sprocket Photo Printer: около 9900 рублей

Этот портативный принтер также имеет в основе печати технологию ZINK. Печать фотографий выполняется непосредственно со смартфона или планшета, подключенного по Bluetooth или NFC.

Устройство управляется с помощью мобильного приложения Sprocket, которое дает возможность отредактировать изображение перед печатью, наложить фильтры, стикеры, смайлики, а также добавить текст. Для ускорения печати имеется встроенная память 512 Мб.

Технические характеристики и возможности принтера: Максимальный формат бумаги:

A6 (50 × 76 мм) бумага, картридж

технология ZINK, упаковка на 20 или на 50 снимков Максимальное разрешение для цветной печати

313×400 dpi Интерфейс:

Bluetooth / NFC Питание:

от аккумулятора и БП Размеры:

75x23x116 мм Вес:

0.17 кг Polaroid Zip: около 9000 рублей

Это ультра-компактный, в полном смысле слова — карманный фотопринтер, не требующий цветных картриджей и работающий от аккумулятора. Быстро синхронизируется с телефонами и планшетами на iOS и Android.

Технические характеристики и возможности принтера: Максимальный формат бумаги:

A6 (50 × 76 мм) Количество отпечатков в одном картридже:

10, технология Zink Paper Максимальное разрешение для цветной печати

нет данных Интерфейс:

NFC или Bluetooth 4.0 Аккумулятор:

один заряд аккумулятора рассчитан на 25 фотографий Размеры:

74x23x120 мм Вес:

0,19 кг Fujifilm Instax Share SP-1: 7500 рублей

Устройство основано на технологии сублимационной печати. Максимальный размер отпечатка составляет 46×62 мм. Принтер имеет небольшой вес, включая аккумулятор, и компактные размеры, что позволяет его брать с собой в путешествия.

Технические характеристики и возможности принтера: Максимальный формат бумаги:

A6 (46 × 62 мм) бумага, картридж

сублимационная печать Максимальное разрешение для цветной печати

254×254 dpi Интерфейс:

Wi-Fi Питание:

от аккумулятора и БП Размеры:

102x123x42 мм Вес:

0.25 кг Canon Selphy CP1000: около 6000 рублей

Эту модель сложно назвать карманной, но с собой в отпуск ее вполне можно взять. Работает она от розетки — потребляет прибл. 60 Вт (при печати) и в дороге потребует некоторое место в рюкзаке. Аппарат обладает приличным качеством печати фотографий с хорошей глубиной и градацией цветов благодаря сублимационной технологии.

Технические характеристики и возможности принтера: Максимальный формат бумаги:

A6 (50 × 76 мм) бумага, картридж

кассета для бумаги формата открытки, RP-108 Максимальное разрешение для цветной печати

300×300 dpi Интерфейс:

USB 2.0 Питание:

220 В, прибл. 60 Вт (при печати) Размеры:

178x60x135 мм Вес:

0.84 кг LG pd239tw: скоро в продаже

Этот портативный принтер подключается к смартфону по Bluetooth и позволяет печатать фотокарточки по технологии ZINK размером 5 x 7,6 см.

Качество быстрых фотографий получаются очень хорошим при разрешении 640 x 1224 пикселей и плотности точек на дюйм 313.

Технические характеристики и возможности принтера: Максимальный формат бумаги:

A6 (50 × 76 мм) бумага, картридж

технология ZINK Максимальное разрешение для цветной печати

640×1224 dpi Интерфейс:

Bluetooth / NFC Питание:

от аккумулятора и БП Размеры:

76x126x20 мм Вес:

0.22 кг Читайте также: Удобная печать со смартфона и планшета

Доступная печать: тест цветных лазерных принтеров Фото: компании-производители, www.pexels.com