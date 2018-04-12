Новинки LG Electronics 

В отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на территории нового бизнес— и спортивного кластера «ВТБ Арена Парк» компания LG Electronics представила новую аудио-видео-бытовую технику и даже роботов. Мероприятие приурочено юбилею компании — в этом году LG исполняется 60 лет.
#ПространствоРешенийLG объединило всю премиальную бытовую технику, включающую линейку холодильников в черном цвете — InstaView Door-in-Door и P-Iskra, стиральную машину TWINWash, паровой шкаф LG Styler с увеличенной загрузкой, новую серию беспроводных пылесосов CordZero™, микроволновые печи NeoChef™ и встраиваемую технику LG Studio. А также уникальные OLED, SUPER UHD-телевизоры со встроенными функциями искусственного интеллекта.
Линейка аудио продукции включает супермощные системы X-Boom, обновленный модельный ряд саундбаров, портативную акустику. Кроме того, были показаны 27" FULL HD монитор и QHD монитор 31.5", новые модели 4K UHD и LG MiniBeam проекторов.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на конференции Пространство решений LG Денис Глушаков, чемпион России по футболу 2017, представляет OLED телевизоры LG Паровые шкафы LG Styler
Прославленный футболист Евгений Ловчев и футбольная серия телевизоров LG Технологии будущего от LG Футбольная серия телевизоров LG