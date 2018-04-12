Новинки LG Electronics

В отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на территории нового бизнес— и спортивного кластера « ВТБ Арена Парк» компания LG Electronics представила новую аудио-видео-бытовую технику и даже роботов. Мероприятие приурочено юбилею компании — в этом году LG исполняется 60 лет.

#ПространствоРешенийLG объединило всю премиальную бытовую технику, включающую линейку холодильников в черном цвете — InstaView Door-in-Door и P-Iskra, стиральную машину TWINWash, паровой шкаф LG Styler с увеличенной загрузкой, новую серию беспроводных пылесосов CordZero™, микроволновые печи NeoChef™ и встраиваемую технику LG Studio. А также уникальные OLED, SUPER UHD-телевизоры со встроенными функциями искусственного интеллекта.

Линейка аудио продукции включает супермощные системы X-Boom, обновленный модельный ряд саундбаров, портативную акустику. Кроме того, были показаны 27" FULL HD монитор и QHD монитор 31.5", новые модели 4K UHD и LG MiniBeam проекторов.