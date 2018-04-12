Я купил настоящий iPhone на AliExpress. Но вам не советую

Но вам не советуюДело было на AliExpress. Я искал интересные аксессуары для своих гаджетов и какие-то неординарные девайсы, о которых смогу рассказать на страницах iPhones.ru.

В итоге натолкнулся на iPhone 5s. Нет, не на китайскую копию, а на оригинальный смартфон. По крайней мере, на этом настаивал продавец. Заказал.

В тему: Как защитить экран Apple Watch. AliExpress поможет

iPhone 5s с AliExpress пришел две недели назад. До сегодняшнего дня я использовал его в качестве дополнительной трубки и уже готов поделиться впечатлениями об устройстве.

Да, на AliExpress можно купить настоящий iPhone

Все «Айфоны» на AliExpress делятся на два вида:

Банальные копии, которые с оригинальным устройством рядом не лежали

Восстановленные смартфоны, которые работают на настоящей iOS Неосознанно заказать подделку вместо оригинального iPhone на самой популярной площадки копий и реплик или практически невозможно, или очень сложно.

Продавцы с большим рейтингом очень сильно переживают за него, поэтому точно не отправят вам что-то похожее на смартфон Apple вместе реального iPhone. Если пишут, что оригинальный, так и есть.

Более того, на AliExpress вы вообще не найдете реплику по поисковому запросу «iPhone». У подделок обычно немного другое название — например, Phone 5s вместо iPhone 5s.

Тем не менее, вы должны понимать, что купить новый iPhone на этой площадке не выйдет. У всех предложений состояние «Восстановленный». Поэтому могут быть нюансы, о которых мы и поговорим дальше.

Кстати, iPhone 5s* на 16 ГБ в цвете Space Gray почти за 9 тыс. руб. я купил здесь.

* Если будете искать подобный смартфон, обратите внимание на версии: WCDMA и LTE. Для РФ вам нужна последняя.

В коробке у моего iPhone 5s не было наушников

Когда я начал разворачивать посылку с iPhone 5s с AliExpress, приятно удивился. Под парой слоев транспортировочной упаковки оказалась очень похожая на настоящую коробка от смартфона Apple. Это или действительно оригинал, или хорошая копия.

Ожидал увидеть смартфон даже без зарядки просто в какой-то транспортировочной пузырке. Но китайцы меня приятно удивили.

В коробке оказался сам iPhone 5s, свернутый не хуже нового Lightning, нероссийский блок питания и бумажки, среди которых не оказалось наклеек-яблок. Все.

Думаете, что я пропустил наушники EarPods? Нет, их пропустил не я, а те ребята, которые собирали коробку для моего смартфона.

Тем не менее, про полный комплект на страничке товара не сказано ни слова. Более того, есть уточнение, что вы покупаете именно восстановленный iPhone, поэтому некоторые аксессуары могут быть неоригинальными.

Внешне iPhone норм, но экран явно меняли

Корпус восстановленного iPhone выглядит хорошо. На нем есть небольшие потертости и другие следы использования, но они минимальны. Мне кажется, любой витринный образец техники обычно выглядит хуже, поэтому состояние девайса можно считать новым.

Но радоваться рано. Первое впечатление оказалось обманчивым. Насколько я понимаю, дисплей этого iPhone 5s меняли.

Картинка на нем не менее качественная, чем на новом устройстве — она такая же яркая, сочная, четкая и равномерная. Но даже при не самых сильных нажатиях на экране появляются синие разводы, и это раздражает.

Мне показалось, что дисплей оригинальный, но стекло сверху меняли. Вероятно, мне попалось слишком тонкое или пластичное, поэтому прогибается и давит на поверхность экрана. Не знаю, но на новых iPhone такого не видел.

Мнение СЦ: iPhone собран без изъянов. Стекло на экране неоригинальное, но нормального качества. Аналогично с аккумулятором.

Я решил эту проблему за копейки. Заскочил в один из местных «подвальчиков» и наклеил защитное стекло. За счет ровного экрана его почти не видно. Никаких разводов теперь нет.

С какими ещё проблемами можно столкнуться

Каждый адекватный продавец восстановленных iPhone на AliExpress настаивает, что такие смартфоны перед продажей проходят полную проверку на работоспособность всех компонентов. Если какой-то функционирует криво, его просто меняют.

Поэтому, если что-то пойдет не так, вы можете смело открывать спор и требовать или компенсацию средств, или полный возврат. Такая схема на этой площадке обычно работает четко, поэтому проблемой окажется только потраченное время.

Тем не менее, я собрал в один перечень нюансы, о которых рассказывают покупатели на различных площадках в сети: тематических форумах, в комментариях к подобным темам.

Возможные проблемы:

Не работает сенсорная подложка экрана, и iPhone не реагирует на касания

Камера выдает розовый оттенок вместо белого цвета при съемке фото и видео, это брак модуля

Аккумулятор на восстановленном iPhone не меняли, и он мертвый

Под защитным стеклом экрана пыль, это значит, что менялось стекло

Изображение на экране отличается оттенком от нового iPhone, это значит, что дисплей меняли, и он иначе откалиброван

В каждом из таких случаев можно открыть спор и добиться хотя бы частичной компенсации. Но на фоне информации о браке новой продукции Apple, которая регулярно появляется в сети, риски AliExpress выглядят оправданными.

Стоит ли покупать iPhone на AliExpress

Если меня спросят, купил бы я восстановленный iPhone на AliExpress себе, ответ будет отрицательным. Я слишком трепетно отношусь к своим устройствам, и наличие каких-то нюансов сразу выведет меня из себя.

Тем не менее, если вы осознаете все возможные риски и готовы пойти на них ради минимальной цены, то покупка вроде как выглядит оправданной.

С другой стороны, вы сильнее рискуете при покупке техники с рук. Даже если вы сумеете нормально проверить устройство перед покупкой, все равно можете получить неприятные сюрпризы во время использования.

Да, продавцы восстановленных смартфонов Apple с AliExpress собирают их из отдельных частей не хуже Франкинштейна, но в это же время они тестируют работоспособность компонентов, поэтому шансы получить неработающий кирпич невелики.

В итоге, я все-таки не могу советовать вам такие iPhone, лучше найдите достойный вариант на Android за сравнимые деньги. Но вы можете меня не слушать.