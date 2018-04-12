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Хочешь получить Oppo F7 бесплатно? Мы расскажем как!
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Хочешь получить Oppo F7 бесплатно? Мы расскажем как! 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Совсем скоро на AndroidInsider.ru стартует масштабный спецпроект, в котором вместе с вами мы будем разбираться в особенностях нового смартфона, чей выход планируется в самое ближайшее время. При этом участие наших читателей будет самым непосредственным. Готовы присоединиться к нам?
Компанией, совместно с которой мы и проводим этот спецпроект, станет известный производитель смартфонов Oppo, стремительно укрепляющий позиции на российском рынке.
В рамках проекта мы будем не просто в нем разбираться, а выберем десять человек из числа самых активных участников сообщества AndroidInsider.ru и дадим им на тест по одному смартфону. В течение десяти дней они смогут пользоваться им и составлять свое мнение. Когда мнение будет сформировано, достаточно будет поделиться им с нашей редакцией.
Самое приятное заключается в том, что этот смартфон участники тестирования смогут оставить себе и продолжать им пользоваться уже за рамками спецпроекта.
Если вы уже готовы принять участие в нашем спецпроекте, вам всего лишь надо заполнить специальную форму ниже, в которой потребуется указать ваше имя, адрес электронной почты и почему именно ваша кандидатура является оптимальной для открытого тестирования этого смартфона.
Чтобы немного приоткрыть завесу тайны, скажем только, что этим смартфоном будет Oppo F7, и напоминаем, что сам смартфон и другие новости из мира Android вы можете обсудить в нашем специальном телеграм-канале.
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