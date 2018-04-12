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Российские процессоры Байкал поступили в продажу
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Российские процессоры Байкал поступили в продажу 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Российский фаблесс-разработчик и производитель микропроцессоров АО «Байкал Электроникс» объявил о первом в своей истории начале розничных продаж перспективных отечественных систем-на-кристалле BE-T1000 (кодовое наименование Baikal-T1) в составе оценочных плат BFK3.1, представляющих собой одноплатный компьютер, работающий под управлением операционной системы Linux.
Устройство предназначено для разработки системного и прикладного программного обеспечения, проектирования и прототипирования аппаратных решений. Розничная цена оценочной платы составляет 39 900 руб. Основой системы является процессор BE-T1000 с двумя ядрами P5600 MIPS32r5 тактовой частотой 1,2 ГГц и 1 Мб кэш-памяти 2-го уровня. Плата содержит интерфейсы Ethernet, PCI Express, SATA и USB.
Источник: Байкал Электроникс
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