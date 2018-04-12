Представитель компании Dell во время презентации на выставке Intel 8th-gen в Пекине намекнул, что их новый ноутбук лучше подходит для читерства в PlayerUnknown’s Battlegrounds. По его словам, на ноутбуке «можно запустить больше плагинов, чтобы чаще выигрывать курицу на обед» [отсылка к фразе Winner Winner Chicken Dinner, которая появляется после победы в матче — прим.ред.].
Журналисты австралийского игрового издания PCPowerPlay расценили это как попытку сделать рекламу на популярности читерских программ для PUBG в Китае, а также как призыв к нечестной игре. Вскоре после инцидента представители австралийского отделения Dell заявили, что во время китайской презентации сотрудник использовал некорректное сравнение для описания мощности нового ноутбука. В Dell подчеркнули, что компания осуждает использование любых модификаций для нечестной игры. По данным Youxi Story, на Китай приходится 46% от многомиллионной аудитории PlayerUnknown’s Battlegrounds. Китай также является абсолютным лидером по использованию запрещенных программ для PUBG — там живут около 99% забаненных читеров.