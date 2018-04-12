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Российский процессор Baikal вышел в розницу
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Российский процессор Baikal вышел в розницу 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания «Байкал Электроникс», российский разработчик и производитель микропроцессоров, объявила о первом в своей истории начале розничных продаж отечественных «систем-на-кристалле BE-T1000», больше известных под кодовым названием Baikal-T1.
Российский процессор стал доступен простым покупателям в одноплатного компьютера BFK3.1 на базе Linux через крупную российскую сеть магазинов «Чип и Дип».
Плата предназначена для разработки системного и прикладного программного обеспечения, проектирования и прототипирования аппаратных решений. Розничная цена BFK3.1 составляет 39 900 рублей.
В состав Baikal-Т1 входит два ядра MIPS P5600 с тактовой частотой 1,2 ГГц, 1 МБ кэша второго уровня, контроллер памяти DDR3-1600, интегрированные интерфейсы включают порт 10Gb Ethernet, 2 порта 1Gb Ethernet, контроллер PCIe Gen.3 х4, 2 порта SATA 3.0 и USB 2.0.
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