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Samsung признали виновной в обмане с производительностью смартфонов
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Samsung признали виновной в обмане с производительностью смартфонов 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Samsung признали виновной в обмане с производительностью смартфоновПока пользователи жаловались на замедление скорости работы iPhone, корейцы пошли другим путём.
Samsung увеличивала производительность своих смартфонов. И все бы ничего, да цифра менялась только в бенчмарках, реального прироста производительности нет и не было.
Нет, сейчас речь идёт не о топовых устройствах, а о достаточно старом Galaxy S4. Бывший владелец Galaxy S4 Дэниел Норсия еще в 2011 году нашёл несоответствие реальной и синтетической производительности своего устройства. В итоге он обратился с этим в суд.
После ряда экспертиз и экспериментов окружной судья Северной Калифорнии Джеймс Донато признал, что Samsung действительно обманывала клиентов.
В итоге компании грозит штраф, но его размер не уточняется. Также Samsung обязывают выплатить пострадавшим компенсацию.
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