Samsung признали виновной в обмане с производительностью смартфонов

Samsung признали виновной в обмане с производительностью смартфоновПока пользователи жаловались на замедление скорости работы iPhone, корейцы пошли другим путём.

Samsung увеличивала производительность своих смартфонов. И все бы ничего, да цифра менялась только в бенчмарках, реального прироста производительности нет и не было.

Нет, сейчас речь идёт не о топовых устройствах, а о достаточно старом Galaxy S4. Бывший владелец Galaxy S4 Дэниел Норсия еще в 2011 году нашёл несоответствие реальной и синтетической производительности своего устройства. В итоге он обратился с этим в суд.

После ряда экспертиз и экспериментов окружной судья Северной Калифорнии Джеймс Донато признал, что Samsung действительно обманывала клиентов.

В итоге компании грозит штраф, но его размер не уточняется. Также Samsung обязывают выплатить пострадавшим компенсацию.