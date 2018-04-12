Обзор Paste 2 для iPhone и Mac. Без этого буфера обмена никак

Обзор Paste 2 для iPhone и Mac. Без этого буфера обмена никакУ меня новая любовь. Это удобное приложение для работы с буфером обмена на iPhone и Mac под названием Paste 2. Программа не самая свежая, но точно полезная. Уже начал рекомендовать ее друзьям и знакомым.

Нет, ничего общего с универсальным буфером обмена, который работает в экосистеме Apple , решение не имеет. Эта программа прокачивает процесс копирования-вставки и может вести бесконечную историю.

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Paste 2 для iPhone можно скачать бесплатно и без встроенных покупок. Тем не менее, без версии для Mac за 1 150 руб. смысла в этом решении немного. Сегодня выясним, стоит ли оно этих денег.

Paste 2 — умный буфер обмена для iPhone и Mac Главная возможность программы — работа с историей скопированных элементов. Это может быть текст, фото и видео, документы и другие файлы. В ленту Paste 2 попадают даже папки, которые вы копируете.

Все это отображается в разделе Clipboard History.

На iPhone это просто удобное меню, из которого необходимую информацию можно скопировать для вставки в какое-то другое место. Целые файлы оно пока не поддерживает, но с текстом отлично справляется.

А вот на Mac другое дело. В ленте скопированной информации здесь может быть буквально все. Единственное, файлы не сохраняются в кэш программы, поэтому доступ к ним отсюда возможен до того момента, пока вы их просто не удалили.

На macOS Paste 2 ощущается частью операционной системы. Для его активации можно задать любую комбинацию клавиш, после которой из нижней части экрана будет плавно выезжать менюшка с вашим контентом.

Плохо, что для этого нельзя использовать многопальцевые жесты трекпада, но это может быть ограничением операционной системы.

Перемещать файлы отсюда проще всего через Drag-and-Drop, просто перетаскивайте их туда, куда нужно. Например, можно расставить фрагменты текста по любому документу.

Приложение можно использовать как заметочник

Приложение умеет сортировать необходимые вам фрагменты по каталогам. Поэтому может легко заменить специальные заметочники в определенных сценариях использования.

Например, я храню в стандартных «Заметках» некоторые повторяющиеся фрагменты HTML-кода материалов для iPhones.ru. Это блоки «В тему», код рейтинга для приложений, разворачивающийся спойлер и так далее.

Отсюда мне приходится копировать все это для вставки в текст. Но я могу записать все это и многое другое в Paste 2 с разбивкой по направлениям и быстро добавлять в документы, просто перетаскивая из выезжающего меню.

Самых разных сценариев использования программы может быть сколько угодно. Она работает круто, поэтому придумать сферы применения несложно.

Кстати, здесь даже поиск есть. Представьте, что можете искать информацию по истории всего, что когда-либо копировали. Это может быть очень кстати в самый неожиданный момент.

Paste 2 круче всего на Mac, но нужен и на iPhone

Я пользуюсь Paste 2 уже несколько дней и не собираюсь прекращать. Пока не было времени перенести необходимый контент сюда из «Заметок» для быстрой вставки, но и без этого приложение мне неоднократно помогало.

Тем не менее, все это касается в большей степени только версии для Mac. На iPhone программу почти не открываю, так как работать с большими объемами текста на нем приходится редко. Но она здесь все-таки нужна.

Оставил приложение на своем смартфоне, чтобы на Mac у меня была более целостная история моих обращений к буферу обмена. Пока не знаю зачем, но это точно должно пригодиться.

Например, я могу просто скопировать ТЗ по работе максимально быстро даже с iPhone, а потом получить доступ к нему на Mac — это первое, что пришло мне в голову.

«Этот Паст забьет мне всю память ноутбука!11»

У вас есть возможность самостоятельно регулировать продолжительность истории, которую будет сохранять приложение: день, неделя, месяц или бесконечно.

В зависимости от этого, увеличивается и объем информации, который хранится в приложении. Но забить всю память ноутбука ей получится вряд ли — по крайней мере, я не думаю, что вы настолько активно работаете.

Дело в том, что приложение записывает только текстовую информацию и фотографии. Они занимают не так много места.

На все, что большое, программа фактически просто фиксирует ссылки. Например, отдельные файлы вы можете использовать из Paste 2 до того момента, пока не удалили их с жесткого диска.

За сохранность своих данных можно не переживать

По умолчанию приложение не сохраняет данные, которые программы копируют автоматически, а также любую конфиденциальную информацию.

Более того, вы можете собрать список ограничений из приложений, в которых не нужно обращать внимание на работу с буфером обмена. Сюда сразу добавлена «Связка ключей».

Для синхронизации истории Paste 2 использует iCloud, поэтому у меня нет причин не доверять приложению свою информацию. Более того, на рынке оно очень давно и никаких претензий.

Главный вопрос: стоит ли Paste 2 потраченных денег? Если вы активно работаете с текстовыми документами, то точно стоит. Если нет, пару раз подумайте перед покупкой. Но лично я советую.

Paste 2 для iPhone (бесплатно) | Paste 2 для Mac (1 150 руб.)