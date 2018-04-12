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Huawei представила доступный безрамочный Y6 (2018)
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Huawei представила доступный безрамочный Y6 (2018) 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: CNews.ru
Компания Huawei представила недорогой смартфон Y6 (2018). В отличие от предшественника, смартфон выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне.
Основная камера стилизована под двойную, но на самом деле у нее один модуль. Сканер отпечатков пальцев также отсутствует, но предусмотрена функция разблокировки по лицу.
Huawei Y6 (2018) оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения.
Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo. Huawei Y6 (2018) предлагается в чёрном, синем и золотистом цветовых вариантах по цене около 150 долларов США.
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