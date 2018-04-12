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Представлен способ хищения данных через кабель питания ПК
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Представлен способ хищения данных через кабель питания ПК 

SecurityLab.ru 45 минут назад
Исследователи из Университета имени Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) опубликовали доклад под названием «PowerHammer: эксфильтрация данных с физически изолированных компьютеров через электрическую сеть». В статье описан способ установки вредоносного ПО, регулирующего использование центрального процессора и создающего колебания электрического тока, способные модулировать и кодировать данные.
В зависимости от подхода атакующего данные могут быть извлечены со скоростью от 10 до 1 тыс. бит в секунду. Скорость будет выше, если злоумышленнику удастся получить доступ к кабелю питания компьютера и ниже, если атакующий сможет подключится только к электрической сети здания.
Разработанная исследователями вредоносная программа PowerHammer увеличивает загрузку процессора, выбирая ядра, которые в настоящее время не используются пользовательскими операциями (для избежания обнаружения). Для модуляции данных специалисты использовали метод частотной манипуляции, позволяющий передавать частоты с определенной амплитудой колебаний в качестве 1 и 0.
«Данные модулируются, кодируются и передаются поверх текущих колебаний тока, а затем перенаправляются и распространяются через линии электропередач. Этот феномен известен под названием «наведение помех»», — добавили специалисты.
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