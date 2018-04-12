Взлом Android пошагово: разблокируем загрузчик

Прежде чем начать взлом Android, надо понять, как он в целом работает, и лишь затем можно приступать к разблокировке загрузчика системы. Итак, попробуем разобраться.

Что происходит при включении и запуске Android? Перед нами выключенный смартфон под управлением Android. Давайте разберемся, что произойдет, если его включить.

Сначала произойдет запуск BIOS мобильного телефона. ВIOS (Basic Input/Output System) в переводе с английского означает «Базовая система ввода / вывода». Она постоянно автосохраняется и обеспечивает работу входов и выходов. В частности, эта система также запускает загрузчик (Bootloader).

Как явствует из названия, загрузчик загружает другие части операционной системы, например, ядро. Ядро ​​операционной системы — это основная ее часть. По сути, это нижний уровень системы Android, который отвечает за ход основных процессов и организацию данных.

Затем запускается основная операционная система под названием «ПЗУ/ ROM». ROM означает «Read Only Memory», или «Постоянное запоминающее устройство», используемое для запоминания всего массива неизменяемых данных. Будучи обычным пользователем, вы ничего не можете в ней поменять.

Параллельно загрузчик запускает не только ядро, но и Recovery, или систему восстановления.

Если система Android вдруг оказывается повреждена, можно загрузить Recovery и из нее восстановить OS с нуля или с момента сохранения. Также в системе Recovery можно (и нужно) создавать резервные копии.

В свою очередь, загрузчик может находиться в трех разных состояниях: «Заблокировано», «Открыто» или «Зашифровано». Если загрузчик открыт, в систему могут быть внесены глубокие изменения, например, можно установить собственную операционную систему, также называемую «кастомной ПЗУ», вместо стандартной, то есть, «стоковой ПЗУ». Но и другие моменты, такие как изменение Recovery или получение root-прав на смартфон, можно проводить только с помощью открытого загрузчика.

Если загрузчик зашифрован, могут быть установлены лишь самые срочные обновления системы от изготовителя. То же самое относится и к заблокированному загрузчику, но, в отличие от зашифрованного, его можно разблокировать.

Как разблокировать загрузчик Большинство смартфонов Android имеют так называемый режим fastboot. Это своего рода «расширенный загрузчик». С помощью этого режима обычный загрузчик можно разблокировать. Базовым инструментом для этого является «Android Debug Bridge», или ADB. Он ориентирован, в первую очередь, для разработчиков приложений под Android, но и обычным пользователям дает много возможностей.

Для начала вам нужны драйвера для смартфона. Их можно легко установить автоматически из Windows 7, просто подключив смартфон к ПК.

Также нужны драйвера ADB и Fastboot. Для этого загрузите из интернета установщик и запустите скачанный файл в режиме администратора. Обязательно установите драйвера для всей системы. Установщик спросит вас, действительно ли вы хотите это сделать.

После того, как вы совершили эти шаги, необходимо подключить устройство к ПК в режиме fastboot. У многих смартфонов есть для этого специальная комбинация клавиш. В качестве альтернативы, однако, вы также можете подключить включенный смартфон к ПК и ввести команду «adb reboot bootloader» в командной строке. Однако сначала вы должны включить «Отладку по USB» в настройках смартфона. Если необходимо, вы также должны включить функцию «Разрешить OEM-разблокировку».

Теперь вы можете легко разблокировать загрузчик командой «fastboot flashing unlock». Затем снова загрузитесь в режим fastboot и введите «fastboot flashing unlock_critical», чтобы окончательно разблокировать загрузчик. Таким образом вы можете свести к минимуму риск того, что ваш смартфон превратится в «кирпич» при установке новой прошивки.

В качестве альтернативы на некоторых смартфонах разблокировка может быть выполнена с помощью команды «fastboot oem unlock».

Однако бывают исключения. Например, смартфоны Samsung не имеют реального режима fastboot. Вместо этого есть режим загрузки. Чтобы разблокировать загрузчик, необходимо использовать программу Odin, которая может устанавливать файлы, умеющие это делать. Для получения root-прав или установки кастомного ROM или Recovery на устройства Samsung это не обязательно.

Еще одно исключение составляют смартфоны от Sony. Перед тем, как взломать смартфон, вам сначала сначала придется зарегистрировать устройство на странице разработчика, введя IMEI и свой e-mail, чтобы получить специальный код разблокировки.

О том, как инсталлировать кастомную систему восстановления данных, читайте в следующем материале.

Фото: Chip.de, pxhere.com На вашем смартфоне Android установлен root-доступ? да нет, мне это не нужно не знаю, что это такое Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Root-права на Android: преимущества и недостатки

Как удалить лишние программы со смартфона на Android?