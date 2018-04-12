На автобусном маршруте М1 в ЮЗАО можно расплатиться с помощью смартфона

С 15 апреля на автобусах установят валидаторы нового образца, которые позволят оплатить проезд с помощью банковских карт или смартфонов. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

«Валидаторами нового образца оборудуют около 50 автобусов. Упрощение процесса оплаты проезда позволит сделать наземный транспорт более комфортным. До конца 2018 года мы оснастим новыми считывающими устройствами еще две тысячи транспортных средств», — рассказал директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.

Пассажиры для оплаты проезда могут воспользоваться банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay.

Чтобы оплатить поездку, надо будет приложить банковскую карту или смартфон к валидатору рядом с кабиной водителя. Проезд будет стоить 40 рублей. Автобусы, в которых принимается безналичная оплата, пометили специальными стикерами.

В ЮЗАО таким способом можно будет расплачиваться в автобусах М1 («Улица Кравченко» — «Больница МПС»).