Ещё
AMD представила второе поколение процессоров Ryzen
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AMD представила второе поколение процессоров Ryzen 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания AMD показала 2-е поколение APU — гибридных процессоров Ryzen, в которых центральный процессор объединен с графическим ядром Radeon Vega. Новым флагманом линейки стал «восьмиядерник» Ryzen 7 2700X (максимальная тактовая частота — 4,3 ГГц, TDP — 105 Вт) с восемью вычислительными потоками.
Новинка заменит собой прошлогодние 1800X и 1700X. Её можно будет купить за $329. Для сравнения, i7-8700K с шестью ядрами от Intel продается примерно за $350.
Другая 8-ядерная модель, Ryzen 7 2700 способна выполнять до 16 потоков команд. Максимальная частота — до 4,2 ГГц, паспортное значение TDP (потребление энергии) — 65 Вт, цена — $299. Линейка включает два 6-ядерных «камня» Ryzen 5 с 12 потоками: 2600X (4,2 ГГц/95 Вт/$229) и 2600 (3,9 ГГц/65 Вт/$199). Конкурент нового 199-долларового чипа AMD от Intel, Core i5-8500, стоит примерно столько же.
Все новые процессоры построены на Zen+ — слегка улучшенной версии 12-нанометровой архитектуры AMD, так что апдейт можно считать инкрементальным. Дебют «мажорной» версии платформы, Zen 2, запланирован на следующий год.
∎Новейшие процессоры AMD не работают с Windows 7 читайте также
Новинки работают на новом чипсете X470 для материнских плат на сокете AM4 и поддерживают технологию StoreMI, которая ускоряет работу диска, позволяя SSD-накопителям, традиционным жестким дискам и модулям оперативной памяти работать сообща, пишет Engadget. Больше деталей о чипах будет рассказано 19 апреля, когда новинки поступят в продажу.
Вести.Ru: последние новости
Обзор смартфона Meizu M6s: не отставая от моды "Чёрная акула": Xiaomi показала сверхмощный игровой смартфон IKEA выпустила Bluetooth-колонки
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»293
В России решили избавиться от двух министерств114
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны206
Умер юморист Андрей Жмакин62
Украина пригрозила России по газу289
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение