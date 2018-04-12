Обзор смартфона Xiaomi Redmi 5. Лучший из дешёвых?

Лучший из дешёвых?Каждый год Xiaomi выпускает «лучший бюджетный смартфон». В этом году их 2. Настала очередь безрамочного.

Спасибо m_mobile за предоставленный для тестирования смартфон.

Какие Redmi есть в 2018 году

Самые дешевые Redmi 5a и Redmi Note 5a выпускаются без сканера отпечатка пальцев, с пластиковым корпусом и плоским экраном.

Redmi 5 и Redmi 5 Plus отличаются безрамочными экранами по 5,7 и 5,99 дюймов, соответственно, и соотношением сторон 18:9 (аналогично 5 и 5,5 при 16:9), сканером и нормальной камерой. Улучшенный Redmi Note 5 — Plus в металлическом корпусе и со сдвоенной камерой.

В этой куче именно Redmi 5 продолжает идею дешевых смартфонов Xiaomi: в нем есть все, но за небольшие деньги и с небольшими уступками:.wrapper { padding: 10px;

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Экран: 5.7″, 1440 х 720, 282 ppi, соотношение сторон 18:9;

Графика: Adreno 506;

Объем памяти: 2/16 или 3/32 ГБ;

Камера: 12 Мп с размером пикселя 1.25 мкм, f/2.2, фазовый автофокус;

Диапазоны LTE: FDD 1/3/5/7/8, TDD 34/38/39/40/41;

Wi-Fi: 802.11 b/g/n/, 2.4 ГГц;

Батарея: 3300 мАч;

Габариты: 151.8 х 72.8 х 7.7 мм;

Вес: 157 г;

Конечно, камера не дотягивает на Galaxy, автономность — до Mi Max, да и операционная система — не iOS.

Традиции менять нельзя: сзади — Redmi

Интересный получился у Xiaomi смартфон. Например, корпус достался в наследство от Redmi 4X: центральная пластина из металла, вставки на краях — пластик.

Из серьезных изменений — выпирающая на миллиметр за пределы корпуса камера. Ее может защитить только чехол — благо, есть комплектный.

Зачем так, Xiaomi? Чтобы в очередной раз поиграть цифрами и снизить толщину. Redmi 5 ощутимо тоньше предшественников. Это серьезно меняет хват. Бюджетник становится удобный, как флагман. Даже Mi Note 3 толще.

С чехлом толщина Redmi 5 такая же, как у Redmi 4. Короткие пальцы или любишь потоньше? Сними и радуйся.

Еще плюс: теперь палец всегда попадает на расположенный под камерой сканер отпечатков. С прежними бюджетками Xiaomi постоянно приходится протирать защитное стекло камеры.

Управление привычное — качель громкости и кнопка включения на одной грани, гибридный слот — на второй. К сожалению, 3 разъема так и остались уделом ультрадешевого Redmi 5a.

Единственный динамик все так же прячется за одной из решеток на нижнем торце, ИК-сканер и порт 3.5 мм — на верхнем.

Странно выглядит решение сохранить microUSB — но это оставим на совести разработчиков.

«Безрамочный экран» по версии Xiaomi: почти Samsung

Передняя панель полностью закрыта стеклом с закругленными гранями (2.5D, вечно мешающее подобрать защиту), защищающим практически бесконечный экран (по меркам бюджетников Xiaomi, конечно).

Конечно, полностью безрамочным Redmi 5 назвать нельзя, но рамки экрана уменьшены до предела: сверху 8, снизу 9 миллиметров. Хватило, чтобы разместить фронтальную камеру и полный набор датчиков. Но навигационные клавиши стали наэкранными.

В глаза бросается странное решение: углы экрана закруглены, а не обрезаны под 90 градусов. Видимо, для красоты. Хотя это совершенно не имеет значения.

Черные рамки минимальные, матрица — IPS. Разрешение только подкачало — HD+. Как выше уже было сказано, диагональ составляет 5,7 дюймов, что является аналогом 5 дюймов для экранов с соотношением сторон 16:9.

Факт: Redmi 5 при схожей с Xiaomi Mi 5 Plus диагонали меньше последнего почти на сантиметр с каждого края, поскольку вписывается в габариты 5-дюймового смартфона.

Изображение на Redmi 5, как всегда у Xiaomi — выше всяких похвал. Экран яркий, с высоким контрастом и правильным цветоотображением. Не нравится профиль — поменяй настройки цветности в системе.

Экран кажется больше размаха пальцев. И наэкранные кнопки нельзя назвать удобным способом управления. Тем не менее, управлять Xiaomi Redmi 5 легко и удобно — привыкать не нужно. И на экране отображается больше, чем обычно.

Мощный? Все может, все умеет

Основой Xiaomi Redmi 5 стала бюджетная платформа Qualcomm Snapdragon 450. Это — обрезанный вариант Snap 625, известного в других популярных «сяоми» текущего поколения. Хорошая, надежная платформа.

На борту 8 ядер, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 16 или 32 ГБ встроенного накопителя и возможность подключить карту памяти вместо одной из сим-карт. Все привычно и обычно.

К сожалению, нет NFC-модуля, и отсутствует 20 диапазон LTE. Зато сканер работает как часы — мгновенно. И еще в Redmi 5 есть гибридный слот, в который можно установить сразу 2 SIM-карты. Вместо одной из них можно использовать карту памяти.

Бюджетные аппараты Xiaomi славятся временем автономной работы. С Redmi 5 правило стабильно работает: хотя емкость батареи всего 3300 мАч, даже при активном использовании смартфон живет не меньше 2 суток.

На средней яркости воспроизведение видео из памяти съедает АКБ за 11 часов, 3D-графика — за 7. Часто видите такие цифры? Жаль, заряжается целых 2 часа — быстрой зарядки нет (возможно, появится в ближайшем обновлении).

Производительности новинки хватает с запасом для всех обыденных задач — даже на популярные игры и большие офисные файлы. Интерфейс работает плавно и стабильно.

Вероятно, что самые отчаянные серферы и любители устанавливать 100500 программ с автозагрузкой могут испытывать сложности с количеством оперативной памяти, но у простых смертных проблем не возникнет.

Особенно с любовью фирменной надстройки над операционной системой выгружать лишнее из памяти. У Redmi 5 это глобальная версия MIUI 9 на основе Android 7.1, о которой можно прочитать в нашем обзоре.

Новая камера: не Leica, но крутая

Смартфоны Xiaomi редко умеют хорошо снимать фото. Бюджетные — особенно. Видимо, поэтому в Redmi 5 используется современный 12-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.2.

Стабилизации нет, серьезных улучшалок — нет. Но автофокус быстрый, а сохранение в память — почти мгновенное.

Днем снимки получаются великолепные. C HDR можно получить кадр по всем параметрам сопоставимый с теми, что выходят у флагманов.

При сложном освещении без этого режима снимок может оказаться зернистым.

Вечером Redmi 5 снимает значительно хуже. Не спасает даже HDR, тем более что смартфону явно не хватает второго светодиода для вспышки. Так что баланс белого часто выходит некорректным, снимки изобилуют шумами.

В сегменте до 10 тысяч рублей на рынке нет ни одного нового аппарата с более качественной фотокамерой. LeEco не в счет.

Фронталка — обычная. Всего 5 Мп, но программные улучшайзеры легко сделают из «похмельной рожи» лицо добродушного офисного работника. Низкое разрешение снимка в данном случае может оказаться кстати.

Рискнуть или нет? Да!

Хотя многие издания назвали Xiaomi Redmi 5 экспериментальным смартфоном, он тянет на звание ежедневного работяги и наиболее сбалансированного бюджетного смартфона года.

На стороне Xiaomi, кроме приятной цены — отличная сборка, постоянно обновляющаяся операционная система (удобная, как iOS) и сбалансированные характеристики.

Плюсы Xiaomi Redmi 5:

удобный экран 18:9,

хорошая сборка,

сбалансированная начинка,

отличная операционная система,

неплохая для цены камера.

Минусы Xiaomi Redmi 5:

пластиковые вставки корпуса,

недостаточная яркость экрана,

выступающая камера,

небольшая автономность.

Для тех, кто уже привык к 5,5-дюймовым смартпедам и предпочитает большие смартфоны, Xiaomi подготовила модель Redmi 5 Plus, ставший заменой популярного Redmi Note 4. По-большому счету, главное отличие между ними кроется в размерах.

Тем не менее, увеличенный до 5,99 дюймов экран с разрешением 2160×1080 (Full HD+) Redmi 5 Plus потребовал более емкой батареи на 4000 мАч и более быстрого процессора: вместо дешевого 450-го в Redmi 5 Plus установлен быстрый Snapdragon 625 с 4 ГБ оперативки.

В остальном этот смартфон так же хорош.

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