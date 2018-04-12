Смартфоны для тех, кто хочет больше

Современный ритм жизни диктует каждому из нас свои правила: ты должен быть первым, ты должен быть в курсе всего, ты должен оставаться на связи и еще сотня других «ты должен». С такими запросами возможно справиться только когда в твоем кармане лежит надежный смартфон — незаменимый спутник каждого успешного жителя мегаполиса и не только. Но подобрать такой не так просто, как кажется на первый взгляд. Именно поэтому мы решили подробно рассказать вам сразу о трех новинках от BQ, каждая из которых заслуживает внимания к себе. Посмотрите внимательно и вы обязательно поймете, какой из этих смартфонов подходит именно вам.

Первым в списке новинок станет камерофон BQ-5504 Strike Selfie Max. В новинке установлены 2 камеры: основная камера от Sony в 16 МП и фронтальная — 13 МП, что идеально подойдет для селфи и других видов съемки, а также для фотографий при слабом освещении или в плохих погодных условиях благодаря вспышке и автофокусу.

Это не просто смартфон с хорошими камерами, а настоящий карманный фотоаппарат. Отличительной особенностью смартфона стала функция «Супер пиксель», позволяющая делать снимки настолько в максимальном разрешении, что при увеличении фотографии в 16 раз ее качество не ухудшается. Теперь на фотографиях можно разглядеть даже самые мелкие детали в отличном качестве.

Яркий и большой 5,5 дюймовый IPS –дисплей делает доступным просмотр видео и фото в HD разрешении, а раскрыть все дополнительные возможности BQ-5504 Strike Selfie Max помогает четырехъядерный процессор MediaTek MT 6737 с поддержкой 4G и топовой ОС Android 7.0, обеспечивающие бесперебойную работу смартфона.

Еще одним важным дополнением в новой модели является встроенный сканер отпечатков пальцев, который сохранит все данные владельца в безопасности от посторонних.

Большой объем оперативной памяти в 3 ГБ и энергоемкая батарея в 3000 мАч позволяют одновременно запускать несколько ресурсов и справляться с мультизадачностью без потери производительности. Объем встроенного накопителя для хранения данных — 16 ГБ. С помощью карты micro SD он увеличивается на 128 ГБ.

Смартфон представлен в металлическом корпусе с эффектом Brushed и на старте продаж доступен в изящном золотом цвете, но в ближайшее время также запланирован вариант в темно-сером исполнении.

Следующая новинка — смартфон BQ Vision. Вместе с ним пользователь получает внушительный комплект технологических изюминок, главной из которых является наличие двойной камеры. В стандартном режиме используется 16-мегапиксельный сенсор, а при создании широкоформатного снимка задействуется и 8-мегапиксельный модуль. Такая камера позволяет делать фотографии с популярным эффектом Боке (эффект размытия заднего фона), что особенно порадует любителей нестандартных фотосъемок.

По производительности BQ Vision не уступает своим конкурентам, потому как на его борту установлены высокопроизводительный 4-ядерный процессор MT6737T на базе современной ОС Android 7.0 и поддержкой 4G с функцией VoLTE.

Для быстродействия работы смартфона добавлены 3 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной, а также для расширения памяти присутствует слот под карту до 128 Гб.

Безграничные визуальные возможности демонстрирует 5,2-дюймовый IPS экран с HD-разрешением 1280*720 точек. А благодаря технологии Curved Glass просмотр видео и фотографий будет комфортным под любым углом обзора. За обеспечение безопасности данных пользователя в смартфоне также отвечает фронтальный датчик отпечатков пальцев.

Третий смартфон от BQ в нашем списке — BQ-5507L Iron Max в элегантном металлическом корпусе. Техническими преимуществами этой модели являются высокопроизводительный 4-ядерный процессор MTK6737 с современной ОС Android 7.0 и поддержкой 4G LTE.

Для загрузки мультимедийных приложений и бесперебойной работы с ними в смартфоне установлены 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной, которая легко расширяется до 32 Гб с помощью Micro SD карты.

BQ 5507L Iron Max оснащен 5,5-дюймовым IPS экраном с разрешение HD. Несмотря на большой размер дисплея, смартфон не выскальзывает и удобно лежит в руке, а IPS-матрица с HD-разрешением, выводит просмотр видео и фотографий на новый уровень, обеспечивая максимальную яркость и насыщенную цветопередачу изображений.

Новинка представлена в элегантном металлическом корпусе и 3х цветовых вариантах: черном, синем и кофейном.

Длительное использование смартфона без подзарядки достигается за счет энергоёмкого аккумулятора мощностью 2800 мАч. Кроме того, в смартфоне установлен сканер отпечатков пальцев, который надежно защитит данные пользователя от посторонних людей.

Стоимость BQ-5507L Iron Max в официальном интернет-магазине бренда составляет 7490, а BQ Vision и BQ-5504 Strike Selfie Max можно приобрести за 9990 рублей.