Как вас разводят мошенники при покупке iPhone с рук

Как вас разводят мошенники при покупке iPhone с рукТехника Apple очень хорошо продается на вторичном рынке, сам долгое время именно так обновлял iPhone: продавал старый через доски объявления и там же находил новый.

С одной стороны, это выгодно, ведь яблочные смартфоны и планшеты отличаются хорошим качеством сборки и большим сроком поддержки. Можно взять поюзанный iPhone, походить с ним годик-полтора и продать за нормальные деньги.

С другой стороны, мошенники придумывают множество схем, которые связаны именно с продажей iPhone на вторичном рынке. Как известно, все новое — это хорошо забытое старое.

Держите давно забытую многими, но работающую по сей день схему.

Как цепляют жертву на крючок

Мошенник размещает на сайтах с объявлениями и в тематических группах объявление о продаже iPhone по заманчивой цене. Например, iPhone X за 50 тысяч рублей.

Состояние смартфона идеальное, комплект полный. Есть коробка и документы, чтобы не вызывать никаких подозрений.

Мошенник активно общается со всеми потенциальными покупателями, предоставляет все данные о смартфоне, высылает дополнительные фото, может даже IMEI для проверки показать.

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На такое объявление быстро найдутся покупатели, цена значительно ниже чем у официалов, ниже серых дилеров и практически самая низкая на вторичном рынке. Для правдоподобности мошенник даже историю выдумает про необходимость денег на лечение, ремонт машины, покупку квартиры или что-то еще.

Встреча для проверки смартфона будет происходить в людном месте, днем и не вызовет никаких опасений у покупателя. iPhone X в идеальном состоянии дадут покрутить в руках, произвести все необходимые проверки, сверить серийные номера в смартфоне и на коробке.

Никаких подвохов и скрытых дефектов нет. iPhone звонит и принимает вызовы, подключается к Wi-Fi, фотографирует, не экране и задней крышке ни единой царапины.

Как разводят

Когда покупатель готов приобрести смартфон, мошенник банально подменяет устройство. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества.

Если думаете, что только последние лохи не заметят замену — ошибаетесь. В арсенале современных разводил есть сразу несколько трюков, которые применяются в зависимости от поведения покупателя и обстановки.

1. В самый последний момент перед оплатой, когда деньги уже в руках покупателя, а продавец отвязал смартфон от Apple ID и готовится извлечь свою сим-карту, на iPhone поступает входящий вызов. Разговор занимает пару минут, мошенник явно говорит о чем-то важном, выражение его лица меняется и он всячески показывает, что мыслями находится не на месте сделки, а где-то очень далеко.

После непродолжительного разговора, мошенник машинально кладет смартфон во внутренний карман одежды, а потом резко приходит в себя, одумывается и достает устройство назад.

Он извиняется и говорит, что спрятал iPhone по привычке, задумался и все такое. Далее быстро завершает извлечение сим-карты, говорит, что очень торопится, забирает деньги и уходит даже не пересчитав их.

2. Если по каким-либо причинам не удалось провернуть трюк со звонком (сим-карту извлекли раньше либо вызов не прошел), у мошенника есть другая схема. В самый последний момент он пересчитывает деньги и удивленно смотрит на покупателя.

Следует примерно следующая фраза: «как 50 тысяч? мы же на 52 договаривались!». Мошенник быстро прячет смартфон в карман/сумку и пытается уйти. Он говорит, что рассчитывал на большую сумму, ведь именно с такими деньгами его ждут в банке/больнице или где-то еще.

Покупатель не хочет упустить явно выгодную сделку, ведь даже 52 тысячи за iPhone в таком состоянии это нормально. Он соглашается и докладывает пару тысяч сверху, а взамен получает уже замененный iPhone.

3. Возможен и третий вариант, когда ловкие руки мошенника подменят смартфон без лишних выдумок и историй в самый последний момент. Смартфон можно заменить из рукава, потайного кармана или салфетки на столе.

Суть развода

Довольно банальная схема заключается в том, чтобы сначала показать покупателю реальный работающий гаджет, а потом заменить его на что-то другое. Никто не говорит, что со сделки жертва развода уйдет с кирпичом, это может быть:

аналогичный с виду, но заблокированый на оператора или iCloud смартфон;

iPhone после ремонта/утопленник/«франкенштейн» (когда смартфон собирают из нескольких);

утерянный или ворованный гаджет;

китайская копия iPhone на Android.

В любом случае жертва получает товар гораздо меньшей стоимости, те же клоны iPhone, которые с виду очень сложно отличить от оригинала, можно найти в продаже за 5-7 тысяч.

Все это будет отдано с оригинальной упаковкой и документами от настоящего iPhone, который и проверяли несколько минут перед покупкой.

Так мошенник может дважды продать один и тот же смартфон. Купил официальный iPhone и дешевую копию, один раз продал копию в оригинальной коробке, а второй раз оригинал без коробок и документов.

Как не попасться

Все просто: будьте предельно внимательны при покупке iPhone на вторичном рынке.

Никогда не упускайте из виду покупаемый смартфон, а если случилось что-то из описанного выше. Хорошенько проверьте устройство, которое вам возвращают.

Лучше всего идти на сделку с другом, обмануть сразу двоих мошеннику будет гораздо сложнее.

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Будьте бдительны и не попадайтесь!