Удачное обновление недорогой «Нокии». Обзор смартфона Nokia 6.1

Характеристики

Nokia 6.1 Операционная система

Android 8.0 Экран

5.5”, 1920x1080, 16:9, IPS, 403 ppi Процессор

Qualcomm SDM630 Snapdragon 630, 8 ядер (Cortex-A53 2,2 ГГц)

Графика

Adreno 508 Оперативная память

3/4 ГБ Накопитель

32/64 ГБ, совмещённый слот для microSD

Связь

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры

Основная: разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: 1 мкм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: 1.12 мкм Аккумулятор

3000 мАч, несъемный

Размеры

149x76x8 мм Масса

172 г Цена на момент публикации

18 тысяч рублей за версию с 3/32 ГБ памяти

Nokia 6 — в 2017 году c этой модели началось новая веха в жизни этого бренда. Это один из первых смартфонов, выпущенных с момента, когда Nokia подписала 10-летний контракт, по которому под её брендом будут выпускаться смартфоны китайской компании HMD. Все боялись, что новые смартфоны будут лишь бледной тенью предыдущих вершин инженерных достижений финского бренда. Но получилось вполне неплохо. Nokia 6, например, можно было пожурить разве что за процессор начального класса, всё остальное в смартфоне не вызывало недовольства. Судя по характеристикам и фотографиям, обновленная «шестёрка», Nokia 6.1, стала только лучше. Посмотрим, так ли это на самом деле. Дизайн и управление

Nokia 6.1 Nokia 6.1 сразу производит приятное впечатление, как только берёшь его в руку. Корпус металлический, unibody, поэтому нет ощущения, что держишь в руке непрочную безделушку. Верхняя и нижняя часть рамки всё же пластиковая, но нарочно, для пропуска сигнала. Грани корпуса достаточно резкие, зато смартфон не выскальзывает из рук и его не трудно взять со стола. Всего он представлен в двух консервативных цветах: чёрном и белом. А изюминкой, предающей внешнему облику солидности и «дороговизны», является идущая по периметру задней и передней панели линия цвета меди. Такого же цвета окантовка у модуля тыловой камеры и датчика отпечатка пальца.

Nokia 6.1 Отчасти, дизайн новой Nokia 6.1 немало унаследовал от предыдущий версии, но есть и существенные изменения. Например, сканер отпечатка пальца с передней панели переехал на заднюю, но практически на середину, как у новых смартфонов Sony. Поэтому вместо него я первое время тыкал пальцем во вспышку, но со временем привык и это больше не вызывало проблем. Также новая версия лишилась физических клавиш навигации, хотя места под экраном для них предостаточно. Мелочь, а неприятно.

Nokia 6.1 Смартфоны многих брендов стала захлёстывать новая мода на вытянутые и очень большие дисплеи. Nokia 6.1 не поддалась стадному чувству и осталась с привычным 5.5-дюймовым экраном привычного соотношения сторон — 16:9. Плохо это или хорошо? Решать вам. С одной стороны, это выглядит слегка старомодно, с другой — практической пользы от увеличения до 6-дюймов и изменения соотношения до 2 к 1 особо нет. Просто смартфоны должны как-то меняться внешне, чтобы их покупали. Одновременно с тем рамки вокруг дисплея Nokia 6.1 толстыми назвать нельзя, но это и не iPhone X, конечно.

Nokia 6.1 Cмартфон, в отличие от немалого количества «одноклассников», получил новый разъём — USB Type-C. Но не лишился мини-джека для наушников. Динамик расположен на нижней грани и скорее напоминает прорезь для того, чтобы повесить Nokia 6.1 на верёвочку.

Nokia 6.1 Итог: на мой взгляд, дизайн очень удачный. Достаточно самобытный, скорее солидный, чем молодёжный, одновременно и смотрится отлично, и в руке ощущается хорошо. К примеру, ASUS ZenFone 5 Lite (обзор) смотрится великолепно, а берёшь в руку — ощущается он каким-то пластиковым. Хотя может это просто лично моё пристрастие к металлу. Дисплей и звук На фоне новинок 2018 года с 6-дюймовыми дисплеями, 5,5-дюймовая диагональ экрана Nokia 6.1 выглядит куда более разумно. Но когда-то и смартфоны с 4-дюймовыми дисплеями не считались маленькими. Разрешение экрана составляет 1920х1080 дюймов. Может показаться, что пора двигаться дальше, внедрять WQHD и 4К-разрешение, но стоит вспомнить, что дисплей смартфона в отличие от монитора компьютера 99% времени работает от аккумулятора. И чем больше разрешение, тем меньше вы в итоге сможете таким смартфоном пользоваться от одного заряда. Но вообще к Full HD на 5,5-дюймах сложно придраться, тем более, когда существуют 27-дюймовые мониторы с таким же. По результатам тестирования матрица Nokia 6.1 из коробки настроена неплохо, да и запасами яркости/контрастности не обделена. 100% покрытие стандарта sRGB — за это вообще хочется похвалить отдельно. Однако, вместе с тем цвета даже немного перенасыщены. В этом нет проблемы, так как видео, игры и фотографии от этого только выигрывают, а профессиональной цветокоррекцией снимков на смартфоны вы вряд ли будете заниматься. Но есть и небольшой побочный эффект: ваши снимки будут выглядеть на компьютере и на любом смартфоне с неперенасыщенными цветами не столь завораживающе, как на вашей Nokia 6.1. Из коробки разве что завышена цветовая температура, но в настройках вы можете найти соответствующий ползунок и опустить её хоть до 2800К. Менять другие параметры нельзя, но, на самом деле, нет и нужды. Мультимедийный динамик у модели хороший, ничуть не уступает конкурентам. Но вот в наушниках мне показалось, что Xiaomi Mi A1 (обзор) с выделенным аудиочипом звук немного качественнее, но зато Nokia 6.1 выдаёт больше низких частот (для кого-то это плюс, для кого-то не очень).

Результаты теста дисплея Nokia 6.1 Максимальный уровень яркости (макс. /мин.)

421/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше)

1107:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)

100%

DeltaE (меньше = лучше)

1,03 Гамма (идеальная — 2,2)

2,2 Цветовая температура (идеальная = 6500K)

9100

Камеры Nokia 6.1 не пытается завлечь пользователя рекордным количеством камер или пикселей в матрице. Но это и хорошо — иногда хочется две, но нормальные камеры, вместо россыпи посредственных. В Nokia 6.1 как раз всё достаточно стандартно — по одному модулю с каждой стороны смартфона: тыловой с16-мегапиксельной матрицей, фронтальный — с 8-мегапиксельной. Никаких тебе двойных камер для размыливания фона или просто для снимков с разным фокусным расстоянием. Но зато имеющимися Nokia 6.1 снимает хорошо. Не могу сказать, что отлично, но точно лучше, чем упомянутый выше ASUS ZenFone 5 Lite с четырьмя камерами. И чуть-чуть получше, чем Xiaomi Redmi 5 Plus (обзор). Одна из особенностей — нередко снимки с первого раза получаются немного нечёткими. Видимо, обе камеры Nokia 6.1 пытаются сначала выставить как можно более долгую выдержку, а потом уже повышать ISO. Одним словом, оптического стабилизатора нет, но его от относительно бюджетной модели и не ждёшь.

Снимок на тыловую камеру Nokia 6.1 (кликни, чтобы увидеть остальные фотографии) Тыловая камера хороша в режиме HDR. Днём на улице не проблема сделать нормальный снимок. В помещении уже заметные трудности с цветопередачей, надо постараться, чтобы вышла хорошая фотография. Наконец, ночью лучше снимать в ручном режиме, иначе камера пытается выкрутить ISO на всю катушку, делая чёрное небо неправдоподобно синим. Также ночью порой приходится самому выставлять баланс белого, чтобы не получить желтушные кадры. Зато шумоподавление работает неплохо. В общем, от бюджетности камеры никуда не денешься, но за свои деньги претензий к ней нет.

Снимок на фронтальную камеру Nokia 6.1 (клинки, чтобы увидеть все снимки) Фронтальная камера тоже радует хорошими снимками. Что в солнечный день, что в тёмное время суток, можно сделать хорошую фотографию. Конечно, в темноте она всё равно шумит, но это неизбежно.

Прямоугольник с видом из второй камеры можно перетащить в любой угол Интересной особенностью является возможность снимать одновременно обеими камерами, причём в двух режимах. В одном снимок делится пополам, где одна половина — то, что видит фронтальная камера, вторая — то, что видит тыловая. Также можно изображение со любой из камер сделать маленьким прямоугольником внутри изображения с другой, этакая картинка-в-картинке. Будет полезно, если вы любите вести трансляции в Instagram, например. Работает одинаково и в видео, и в режиме фотосъёмки. У камеры есть полезный ручной режим, где вы сами вольны выбирать выдержку, ISO, баланс белого и экспозицию. Удобно, но хотелось бы иметь чуть больше шагов для каждого из параметров. В режиме авто вполне удобно снимать, хотя поменять экспозицию сложновато, потому что почти тем же самым жестом камера переключается из режима фото в режиме видео.

Nokia 6.1 умеет снимать видео с разрешением вплоть до 4К. Есть один забавный момент с локализацией: режимы time lapse и просто замедленной съёмки названы практически одинаково, поэтому узнать кто из них кто можно только методом проб и ошибок. К качеству видеозаписи претензий нет. Оболочка и железо Первая, она же прошлогодняя Nokia 6, была основана на процессоре начального класса — Snapdragon 430, что несколько портило впечатление от хорошего по остальным параметрам смартфона. Второй раз эту ошибку Nokia допускать не стала, поэтому Nokia 6.1 обладает уже гораздо более проворной системой-на-кристалле — Snapdragon 630. Такую можно найти и в более дорогих смартфонах конкурентов. Snapdragon 630 хорошо справляется и просто с казуальными приложении, и также не пасует в играх. Что касается памяти, то смартфон существует, как это обычно бывает, в двух модификациях: c 3 Гб оперативной памяти и 32 ГБ на накопителе, и с 4/64 гигабайтами соответственно. Аккумулятор у Nokia 6.1 имеет ёмкость 3000 мАч, что, при остальных имеющихся характеристиках смартфона, означает, что вам его будет спокойно хватать в среднем дня на полтора.

Тест Nokia 6.1 в 3DMark Sling Shot Extreme

Производительность Nokia 6.1 в GeekBench 4 Производительность Nokia 6.1 в Antutu Benchmark 7 Работает смартфон под управлением Android 8.0, а именно Android One. Это означает, что HDM не стала городить свою собственную оболочку и поставлят смартфоны с «чистым» Android. Кастомное здесь только приложение камеры, остальное — приятный, простой и быстрый Android, не зашоренный кучей сторонних приложений. Интерфейс слегка подтормаживает первые секунду после включения, в остальном же всё работает очень шустро.

Android One на Nokia 6.1 Конкуренты

Nokia 6.1 Honor 9 Lite (обзор)

Xiaomi Mi A1 (обзор)

Операционная система

Android 8.0 Oreo

Android 8.0 Oreo

Android 7.1.2 (обновляется до 8.0)

Экран

5.5”, 1920x1080, 16:9, IPS, 403 ppi 5,65”, 2160x1080 (18:9), IPS, 428 ppi 5.5”, 1920x1080, IPS, 400 PPI Процессор

Qualcomm SDM630 Snapdragon 630, 8 ядер (Cortex-A53 2,2 ГГц)

HiSilicon Kirin 659, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,7 ГГц + 4x Cortex-A53 2,36 ГГц)

Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц)

Графика

Adreno 508 Mali-T830 MP2 Adreno 506 Оперативная память

3/4 ГБ 3/4 ГБ 3/4 ГБ Накопитель

32/64 ГБ, слот для microSD совмещённый со слотом для второй сим-карты

32/64 ГБ, слот microSD совмещённый со слотом для второй сим-карты

32/64 ГБ, слот microSD (до 128 ГБ), совмещённый со слотом для второй сим-карты

Связь

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G, Wi-Fi IEEE 802.11ac 2,4/5 ГГц Камеры

Основная: разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: 1 мкм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: 1.12 мкм Основная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп & 2 Мп качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп & 2 Мп Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп & 12 Мп диафрагма: f/2.2 & f/2.6 размер пикселя: 1,25 мкм & 1 мкм фокусное расстояние: 26 мм & 50 мм качество видео: до 2160p@30fps Фронтальная: разрешение матрицы: 5 Мп Аккумулятор

3000 мАч, несъемный

3000 мАч, несъемный

3080 мАч Размеры

149x76x8 мм 151x71,9x7,6 мм 155х76х7 мм Масса

172 г 149 г 155 г Цена на момент публикации

18 000 рублей за версию с 3/32 ГБ памяти

14 000 рублей за версию с 3/32 ГБ памяти

14 000 рублей за версию с 4/64 ГБ памяти

Honor 9 Lite

Honor 9 Lite Конкурентов у Nokia 6.1 немало. Например, чуть более недорогой Honor 9 Lite. В нём нет какой-то особенной фишки, но он понемногу неплох во всём, что ожидаешь от смартфона этой ценовой категории. Камера, звук, автономность — всё это укладывается в средние значения «по больнице». Другими словами, работает от батареи Honor 9 Lite не меньше большинства одноклассников, музыку воспроизводит тоже хорошо, снять хороший кадр можно, если не ждать качества уровня профессиональных камер. Плюс, для недорого смартфона он очень красив, особенно в синем цвете, хотя стеклянный корпус — не для тех, кто привык ронять смартфоны регулярно. Читайте также: Предварительный обзор Honor 9 Lite — компактный, недорогой, «безрамочный» Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi A1 уже чуть более полугода, но это всё еще отличная модель по многим параметрам. Он стильно выглядит в своём металлическом корпусе. Правда, Nokia 6.1 тут выигрывает — у неё самобытный дизайн, тогда как Mi A1 сделан с явной оглядкой на другого, не менее популярного вендора. Также система-на-кристалле у Nokia 6.1 получше в графической части, то есть для любителей игр она подойдёт больше. Но Mi A1 стоит дешевле и, кстати, имеет две фронтальные камеры. С помощью этого тандема пользователь, во-первых, получает двукратный оптический зум, во-вторых, возможность делать симпатичные портретные фотографии. Хотя, людей в этом режиме сложно фотографировать, получается какая-то мазня. А вот какие-то несложные объекты — порой очень даже хорошо. Читайте также: Обзор недорогого смартфона Xiaomi Mi A1 с флагманской камерой

В заключение С одной стороны, у Nokia 6.1 есть конкуренты, тоже из Китая , которые могут предложить то же за меньшие деньги. Как есть и A-бренды с похожими моделями подороже. В любом случае, хочется, чтобы 18 тысяч стоила хотя бы уже модель с 4/64 ГБ памяти. В остальном нет никаких нареканий. Если у вас есть предыдущая шестёрка, то нет большого смысла покупать новую версию, если вас только не доконал Snapdragon 430. Обновление с процессора начального класса до чипа среднего класса — наиболее заметное изменение. А вот если абстрагироваться от предыдущей модели, то рассказать можно гораздо больше. Во-первых, для смартфона с таким относительно невысоким ценником у Nokia 6.1 отличный, самобытный дизайн. Плюс, чувствуется хорошая сборка, которая не вызывает сомнений при первом же прикосновении к смартфону. Эту модель хочется приобрести уже хотя бы за её внешний вид. Если не за него, так хотя бы за Snapdragon 630 — на момент написания статья Nokia 6.1 самый недорогой смартфон с этим процессором. А процессор очень хорош для этого ценового сегмента, хоть и является реинкарнацией предыдущих версий.

Nokia 6.1 Также у Nokia 6.1 отличный экран с насыщенными цветами и хорошей калибровкой из коробки. А те, кто придираются с цветовой температуре, могут спокойно её отрегулировать соответствующим ползунком. Мультимедийный динамик радует чистым звуком, а вот в наушниках звук не такой качественный, как, например, у Xiaomi Mi A1. Наконец, камеры — камеры просто средние. Они делают свою работу, иногда с помощью ручных настроек, но не поражают ни выдающимся качеством, ни дополнительными фичами, кроме функции картинка-в-картинке. Но, камеры недорого смартфоны, на самом деле, только это должны — просто снимать неплохо. Так или иначе, на мой взгляд, с обновлённой «шестёркой» бренд Nokia идёт в правильном направлении. Если реинкарнации культовых моделей у неё получаются так себе, то вот новая 6.1 — определённо достойна покупки, хотя надо дождаться выхода модификации с 4/64 ГБ. Редакция выражает благодарность Марие Замковой за участие в фотосъёмке.