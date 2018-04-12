Ещё
Представлен первый в мире гибрид смартфона и спутникового телефона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представлен первый в мире гибрид смартфона и спутникового телефона 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Арабский оператор спутниковой телефонной связи Thuraya Telecommunications Company, работающий в Европе, Средней Азии, Австралии и Африке, представил уникальное устройство под названием Thuraya X5-Touch, объединяющее в себе возможности смартфона под управлением операционной системы Android и спутникового телефона.
Аппарат получил 5,2-дюймовый сенсорный дисплей разрешением Full HD 1920х1080 точек, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass. Корпус телефона защищен от пыли и влаги по стандарту IP67. Здесь имеется два слота для SIM-карт с поддержкой режима Always On, так что вы всегда можете оставаться на связи как по сотовой сети, так и через спутник. Аппарат поддерживает работу в мобильных сетях 2G, 3G и 4G/LTE. Также на борту имеются две камеры, модули GPS/ГЛОНАСС/BeiDou, Wi-Fi, Bluetooth, чип NFC и отдельная кнопка SOS.
Источник: Thuraya
Фото: Thuraya Опрос: Какой у вас сотовый оператор? МТС Мегафон Билайн Tele2 Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Россияне начали покупать смартфоны подороже
Samsung может вылететь с крупнейшего рынка смартфонов
Chip.ru: последние новости
Тест и обзор Asus VivoBook Flip 12 TP203NAH-BP073T: удачный офисный трансформер Знаменитый производитель мебели выпустил свою первую беспроводную колонку Названа цена грядущего самого мощного флагманского смартфона
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе156
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому125
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ118
Улюкаев удивил тюремным досугом58
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса43
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:20
Володин поблагодарил наблюдателей на выборах
Политика Выборы 2018
02:18
Пескова спросили о допросе Сечина
Политика
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение