Представлен первый в мире гибрид смартфона и спутникового телефона

Арабский оператор спутниковой телефонной связи Thuraya Telecommunications Company, работающий в Европе, Средней Азии, Австралии и Африке, представил уникальное устройство под названием Thuraya X5-Touch, объединяющее в себе возможности смартфона под управлением операционной системы Android и спутникового телефона.

Аппарат получил 5,2-дюймовый сенсорный дисплей разрешением Full HD 1920х1080 точек, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass. Корпус телефона защищен от пыли и влаги по стандарту IP67. Здесь имеется два слота для SIM-карт с поддержкой режима Always On, так что вы всегда можете оставаться на связи как по сотовой сети, так и через спутник. Аппарат поддерживает работу в мобильных сетях 2G, 3G и 4G/LTE. Также на борту имеются две камеры, модули GPS/ГЛОНАСС/BeiDou, Wi-Fi, Bluetooth, чип NFC и отдельная кнопка SOS.

Источник: Thuraya

Фото: Thuraya Опрос: Какой у вас сотовый оператор? МТС Мегафон Билайн Tele2 Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Россияне начали покупать смартфоны подороже

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