Компьютеры Mac могут перейти на ARM-процессоры

Может быть, это всего лишь слух. Но очень интересный и многообещающий. Даже если бы в Apple еще никогда не задумывались об ARM’ировании маков, этого слуха было бы достаточно, чтобы заставить компанию неудержимо этого захотеть.

Потянут ли ARM-процессоры?

С точки зрения банальной эрудиции ARM-процессор в серьезном компьютере — нонсенс. Примерно как игрушечный электромоторчик с примотанной к нему скотчем дешевой батарейкой в качестве движителя для тяжелого сверхзвукового вертолета.

Это неправильная точка зрения.

ARM-процессоры действительно очень экономичны и поэтому применяются в различных мобильных и встраиваемых устройствах. Полный список всех творений человеческого ума, в которых используются процессоры этой архитектуры, занял бы не одну страницу.

Эти процессоры работают там, где любой другой современный массовый процессор просто не смог бы работать.

Из чего вовсе не следует, что ARM-процессоры не способны конкурировать на равных с процессорами других архитектур на их поле. Они могут и конкурируют. Они используются в серверах, в суперкомпьютерах… Они всегда были вещью в себе, но в последние годы они еще и стремительно прогрессируют.

Не следует их недооценивать. Intel , например, считает их очень серьезным соперником.

ARM-процессоры яблочной разработки (оптимизированные под операционную систему), на мой взгляд, смогли бы потянуть на себе всю линейку «Макинтош», от самых-самых легких до профессиональных сверхмощных рабочих станций. И какие-нибудь немыслимые сегодня маки тоже.

Ну а относительная простота и выдающаяся экономичность — с этими недостатками можно смириться. В конце концов, их несложно исправить.

Возвращение к истокам

Когда-то Тим Кук исполнял обязанности руководителя компании, замещая Джобса. И подводя финансовые итоги одного из кварталов, Кук рассказал об основных принципах Apple.

Самым главным из них он назвал принцип концентрации. Суть его в том, что Apple могла бы расширить ассортимент выпускаемой продукции до анекдотических пределов, ресурсы позволяют — но вместо этого компания вкладывает всю свою мощь в небольшой набор изделий, которые могут уместиться на одном офисном столе обычных размеров… Перед ним как раз стоял такой стол, на котором были выложены по одному экземпляру все выпускаемые Apple в тот момент устройства.

Представьте, что в роли главы Apple в 2011 году оказались вы. От вас по привычке ждут чудес. Кроликов из шляпы. Всего лишь год назад публике был представлен iPad… И права на ошибку нет. Непросто, да? Придумайте что-нибудь, условия и ограничения вы знаете…

И теперь наступает момент истины. Пора! Или компания останется Apple, или превратится в The Boring Company.

Вам не показалось, что Apple в последние семь лет немного разбрасывается? А у компании 4 операционных системы (macOS, iOS, watchOS и tvOS), с общими корнями и очень похожие, но все-таки разные.

Компания поддерживает две архитектуры, ARM и Intel.

И ассортимент… На одном офисном столе он, пожалуй, может и не уместиться. Хотя смотря с чем сравнивать. В начале 90-х Apple Computer выпускала до сотни моделей компьютеров (в том числе практически одинаковых, но под разными именами), лазерные принтеры, PDA (Newton), QuickTake (видеокамера) и много-много чего еще. В ситуации, похожей на нынешнюю. Тогда потребовался бы железнодорожный вагон, а то и не один.

Конвергенция macOS, iOS, watchOS и tvOS в одну общую суперсистему уже идет. Пока непублично, но уже ощущается. Ремонт всегда доставляет неудобства. Одна из самых сильных помех на этом пути — macOS. От всех остальных, в том числе от iOS (самой массовой и успешной), её отличает иная архитектура. И процессоры этой архитектуры вне контроля Apple.

Концентрация… И, по-моему, это покруче кролика из шляпы…

Новая страница в истории macOS

Представляете, что можно натворить с компьютерной платформой с помощью глубокой оптимизации процессоров?

Я не представляю.

Но яблочная служба пиара обязана представить себе, как это будет. И сделать из этого увлекательное нечто, которое и я бы с удовольствием послушал, посмотрел и попробовал…