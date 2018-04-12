Какое влияние оказали на Apple британские инженеры

В 80-е годы группе британских инженеров поручили найти замену 8-битным 6502 (такой же процессор использовался в то время в Apple II). Опробованный инженерами 65C816 (как в Apple IIGS) их «не убедил». И тогда они разработали свой собственный процессор.

Acorn RISC Machine

Поскольку компания называлась Acorn Computer (в телефонной книге стояла раньше Apple Computer, чем сотрудники очень гордились), процессор назвали Acorn RISC Machine. Сокращенно — ARM.

ARM был создан менее чем за два года (проект был начат в 1983-м, завершен в 1985-м), его создатели ранее никогда не занимались разработкой процессоров (!), инструментарий для разработки процессоров был устаревшим и откровенно слабым (что за инструментарий?), поэтому получился такой процессор, какой получился.

Кроме всего прочего, разработчиков нового процессора никто не освобождал от выполнения основных обязанностей, компания ведь была небольшая! Всякий раз, когда я слышу анекдоты про британских ученых, я вспоминаю про этих британских инженеров и сконструированный ими «на коленке» ARM.

Похоже на сказку? Подробности утрачены (если кто в курсе, сообщите). Кроме того, что 32-битный, вполне дееспособный и предельно простой RISC-процессор был разработан. И да, забыл кое-что упомянуть. Так сказать, «one more thing»…

Компания Acorn Computer располагалась в британском городе Кембридж и поставляла компьютеры образовательным учреждениям, видимо, и в знаменитый на весь мир Кембриджский университет, в результате чего могла подбирать себе самых-самых многообещающих выпускников, с которыми сотрудничала еще до их выпуска, и не забесплатно. Эти «инженеры» явно хорошо знали, что такое RISC, процессоры и все такое, просто не имели практического опыта, Кембридж…

И повторюсь, процессор действительно появился «из ничего».

Acorn Computer

Компания Acorn Computer основана в 1978 году. Разрабатывала и выпускала 8-битные компьютеры, похожие на Apple II (но не копии), использующие тот же самый процессор MOS Technology 6502. До RISC’ованной эпопеи моделей было три: Acorn Atom, BBC Micro (изначально Acorn Proton, но BBC заплатила за использование её названия) и Acorn Electron.

Acorn — по-английски жёлудь. То, чему предназначено разрастись и пустить ветви.

По сравнению с американскими пионерами IT-индустрии, у их британских коллег рынок был в разы меньше. Великобритания и немного остальной Европы. Acorn Atom и BBC Micro были широко известны на этом рынке и хорошо продавались. Но денег приносили немного, зато еще в начале XXI века старенький Atom или BBC Micro можно было встретить в школах Великобритании.

ARM1 использовался для тестирования и отладки. Его включили в состав BBC Micro в качестве сопроцессора. Процессор производился компанией VLSI, по 3-мкм технологии (3000 нм!).

Пользователям был открыт доступ к сопроцессору, они могли программировать для него. В результате интенсивного и увлекательного (только представьте себе, что было бы, если бы Apple открыла доступ к какому-нибудь своему секретному чипу всем сторонним энтузиастам) тестирования были выявлены сотни проблем.

Выявленные проблемы и несуразности были устранены в ARM2, на чипе размещалось 25 000 транзисторов, VLSI изготовляла их по 2500-нм технологии. ARM2 использовался в самом первом в мире персональном компьютере с RISC-процессором, Acorn Archimedes.

Рынок встретил компьютер прохладно. Всех уже интересовали только IBM PC и совместимые, а Acorn Computer предлагала компьютер на другом (хоть и 32-битном) процессоре и с другой операционной системой. К тому же Acorn Archimedes не успевал развиваться и очень скоро стал заметно уступать машинам на Intel и на Motorola в быстродействии.

ARM3 стал последним процессором по имени Acorn RISC Machine. На этот раз, в погоне за конкурентами, чип был радикально переработан. Появился кеш, тактовая частота увеличилась до 25 МГц, число транзисторов на чипе выросло до 300 000. Процессор производился по 1500-нм технологии.

Apple и Acorn создали еще одно совместное предприятие, в 1996 году, нацеленное на решение образовательных задач в Британии и Европе… Предприятие оказалось удачным, оно смогло завоевать третью часть целевого рынка, но, по известным причинам (в 1996 Apple сильно поплохело), вскоре это закончилось.

Дела на Acorn Computer шли все хуже и хуже, пока она не была упразднена в 2000 году.

Advanced RISC Machine

В 1990 году команда разработчиков RISC-процессоров была выведена в отдельную фирму. VLSI удалось заинтересовать в RISC-процессорах несколько IT-компаний, среди которых оказалась и Apple Computer.

В 1990 году VLSI, Acorn Computer и Apple Computer создали совместное предприятие ARM Ltd. Отныне аббревиатура ARM стала читаться Advanced RISC Machine.

ARM Ltd разрабатывала процессоры для мобильных, встраиваемых и прикладных устройств. ARM-процессоры разошлись по свету в невероятных количествах. Из компании ушла Apple, затем компания превратилась в холдинг с 2000 сотрудниками по всему миру, с офисами в Кембридже, Остине (Техас) и в технопарке София Антиполийская (Sophia Antipolis) в курортной зоне на юге Франции , к северо-западу от Антиба.

Как и прежде, ARM Holding не производит микросхемы. Она их только разрабатывает и продает лицензии.

В 2016 году ARM Holding была куплена за 24,3 миллиарда фунтов японской корпорацией SoftBank. Сделка была окончательно утверждена в августе того же года.