Galaxy S8 или Galaxy S9: что выберут потребители?

Несмотря на очевидные преимущества Galaxy S9 над Galaxy S8, большинство потребителей предпочтут именно модель прошлого поколения. Это показал опрос общественного мнения, проведенный изданием phoneArena среди своих читателей. По его итогам голоса респондентов разделились в соотношении 60 на 40.

К основным причинам, по которым респонденты предпочли Galaxy S8 более новой модели, относятся практически идентичный внешний вид, сопоставимый уровень быстродействия и значительно более низкая цена смартфона предыдущего поколения. Кроме того, за время существования «восьмерки» на рынке производитель устранил большинство недостатков модели, в отличие от Galaxy S9, которому все это только предстоит.

Преимущества, которыми может похвастать «девятка», не настолько значительны, чтобы переплачивать лишние 100 долларов, отмечают потребители. Мультяшные селфимоджи, стереодинамики и размещенный в правильном месте дактилоскопический сканер — определенно не то, к чему стоит стремиться, особенно если стоит цель сэкономить.

Почему стоит купить Galaxy S9 Нашлись, однако, и те, кому Galaxy S9 оказался больше по душе. Одной из причин, по которым респонденты отдали предпочтение именно новинке, является дополнительный год программной поддержки, что в среде Android ценится достаточно высоко. «Приобретая Galaxy S9 здесь и сейчас, я гарантированно получаю еще один год обновлений, — говорит пользователь scarface21173».

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