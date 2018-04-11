Смартфон Meizu 15 Lite на Snapdragon 660 будут продавать за $230

Компания Xiaomi является почти единственным из крупных китайских производителей с хорошей репутацией, предлагающая достаточно мощные, красивые и функциональные смартфоны по доступной цене. Вскоре ей может составить конкуренцию Meizu, готовящая к выходу новый смартфон 15 Lite на Snapdragon 660. К числу его достоинств, помимо мощного чипсета, будет относиться и низкая цена.

Двадцать второго апреля Meizu празднует 15-летний юбилей бренда. Считается, что специально к этому торжеству компания приготовила несколько смартфонов: Meizu 15 и Meizu 15 Plus. По новым данным утверждают, что третьим устройством юбилейной серии станет аппарат Meizu 15 Lite, который поступит в продажу по цене $230. Учитывая его спецификации, о которых будет рассказано далее, новинка может составить серьезную конкуренцию моделям Xiaomi.

В основе Meizu 15 Lite, как уже говорилось выше, будет находиться восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 660. Смартфон также получит 5,46-дюймовый экран с разрешением Full HD и металлический корпус. На тыльной стороне помещается одинарная основная камера со вспышкой на десяти светодиодах. Сканер отпечатков пальцев разместится на лицевой стороне. Пользователь сможет выбрать одну из трех доступных конфигураций: 3+32, 4+64 и 6+128 Гбайт памяти.

Флагманом этой серии, напомним, станет модель Meizu 15 Plus. Она получит 5,95-дюймовый экран с разрешением Quad HD, процессор Samsung Exynos 8895, 4 или 6 Гбайт оперативной памяти, 64 или 128 Гбайт внутренней памяти. Еще в старшей модели будет сдвоенная камера.