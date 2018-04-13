Обзор смартфона Meizu M6s: не отставая от моды

У этого бюджетного смартфона модный «высокий» экран вписали в компактный цельнометаллический корпус. В аппаратной начинке девайса стоит отметить новый 6-ядерный процессор Exynos, неплохую тыловую камеру, быструю зарядку mCharge, а, кроме того, дактилоскопический сканер mTouch, который разместился теперь на ребре корпуса. Вести.Hi-tech нашли у Meizu M6s и слабые стороны.

Вообще говоря, новый M6s во многом ассоциируется со словом «первый». Например, он стал первым смартфоном, который компания объявила в 2018 году. Но более значимо, разумеется, иное. Так, M6s первым среди аппаратов под брендом Meizu оказался в модном тренде, поскольку его оснастили экраном с «нестандартным» соотношением сторон (18:9). Опять же, первым в своем семействе M6s лишился уже традиционной сенсорно-механической кнопки mTouch. При этом, дактилоскопический сканер переехал не на заднюю панель, а на правое ребро. Кроме того, M6s ухитрился, опередив даже смартфоны Samsung, первым получить новый процессор Exynos 7872.

Обзор Meizu M6s: технические характеристики Модель: M712H ОС: Android 7.0 (Nougat) с оболочкой Flyme OS 6.3.1.0RU Процессор: 6-ядерный Samsung Exynos 7872, ARM Cortex-A73 (2x2,0 ГГц) + ARM Cortex-A53 (4x1,6 ГГц) Графический сопроцессор: ARM Mali-G71 MP1 (1.2 ГГц) Оперативная память: 3 ГБ Встроенная память: 32 ГБ/64 ГБ eMMC 5.1, поддержка карт памяти microSD/HC/XC (до 128 ГБ) Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 4.1 (LE), microUSB (USB 2.0) для заряда/синхронизации, USB-OTG, 3,5-мм для аудио-гарнитуры Экран: емкостной, сенсорный, IPS, диагональ 5,7 дюйма, GFF (полное ламинирование), разрешение 1440х720 точек (18:9), плотность пикселей на дюйм 282 ppi, яркость 450 кд/кв. м, контрастность 1 000:1, защитное стекло 2.5D Основная камера: 16 МП (размер пикселя 1.12 мкм), 5-элементный объектив, апертура f/2.0, фазовый (PDAF) автофокус, двухтоновая вспышка, Фронтальная камера: 8 МП (размер пикселя 1.12 мкм), 4-элементный широкоугольный объектив, апертура f/2.0, редактор селфи ArcSoft Сеть: GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+, 4G FDD-LTE b1, b3, b5, b7, b8, b20; 4G TD-LTE b40 Формат SIM-карт: nanoSIM (4FF) Конфигурация лотков слота: nanoSIM + nanoSIM, либо nanoSIM + microSD/HD/XC Навигация: GPS/ГЛОНАСС, A-GPS Сенсоры: акселерометр, гироскоп, цифровой компас, датчики освещенности и приближения, дактилоскопический сканер mTouch 2.1 (0.2 сек) Батарея: несъемная, 3 000 мА*ч, быстрая зарядка mCharge Цвета: черный, золотистый, серебристый, синий Габариты: 152х72,5х8 мм Вес: 160 грамм Обзор Meizu M6s: дизайн, эргономика

В отличие, например, от смартфона M6 (наш обзор здесь), который выполнен из прочного поликарбоната, покрытого специальной краской, новый M6s получил корпус из анодированного алюминия. При этом, производитель не скрывает, что уделил внешнему виду новой модели повышенное внимание. Например, говоря о безупречном состоянии задней панели, упоминается полировка циркониевым песком. Более того, в дизайне бюджетного смартфона заметно влияние «профессиональной» линейки Pro. Это, в частности, касается цельнометаллического unibody-корпуса с матированным покрытием и расположения некоторых элементов конструкции на задней панели, в том числе, тонких, оригинально изогнутых, пластиковых полосок, которые заменили широкие радиопрозрачные вставки. Для M6s предусмотрены следующие окрасы — черный, золотистый, серебристый и синий.

Безусловно, что на внешний вид смартфона повлияла и выбранная пропорция сторон дисплея (18:9). При этом, «высокий» экран, как всегда, положительно сказался на эргономике корпуса. Ширина 5,7-дюймового M6s даже чуть меньше, чем 5,2-дюймового M6 (72,5 мм против 72,8 мм), а вот 5,7-дюймовый Pro 6 Plus (наш обзор здесь) с привычным соотношением сторон дисплея (16:9) оказался предсказуемо шире (72,5 мм против 77,3 мм). Сравнение по ширине и весу M6s с 5,7-дюймовым «одноклассником» с «высоким» экраном Xiaomi Redmi 5 (см. в нашем обзоре «Гид покупателя: cмартфон с „высоким“ экраном дешевле 20 тысяч рублей») выглядит следующим образом — (72,5 мм против 72,8 мм) и (160 г против 157 г).

Вся лицевая поверхность корпуса M6s, включая экран, защищена стеклом с эффектом 2.5D, которое как бы «стекает» по краям.

Вокруг небольшой декоративной решетки «разговорного» динамика собрали: датчики освещения и приближения (слева), а также объектив фронтальной камеры и светодиодный индикатор с сине-белым свечением (справа). Разыскать последний удалось после запуска приложения Light Flow.

Наэкранная панель управления теперь может быть реализована двумя способами — с помощью обычных виртуальных кнопок «Назад», «Домой» и «Последние приложения (меню)» или фирменного сенсорного «колечка» (подробнее чуть ниже). Плашка под экраном теперь пустует.

Помимо качельки регулировки громкости, на левом ребре находится также закрытый слот с двойным лотком, где предусмотрены места для двух модулей идентификации абонента формата nanoSIM. При этом, на место для второй SIM-карты претендует также карта расширения памяти microSD. Ключ-скрепка от замка входит в комплект.

Дактилоскопический сканер оказался на правом ребре в небольшом углублении, куда удобно ложится большой палец правой руки (для левши, наверное, указательный или средний). При этом, над нишей емкостной площадки сканера вынесли отдельную кнопку включения/блокировки. Почему не стали объединять два эти элемента — не совсем понятно.

Отверстие для второго микрофона на верхнем торце смещено к левому ребру (вид со стороны экрана).

На нижнем торце разъем microUSB (между двух винтов со шлицами «звездочка») оказался в окружении (вид со стороны экрана) декоративной решетки «мультимедийного» динамика (справа), а также 3,5-мм коннектора аудио-гарнитуры и «разговорного» микрофона (слева).

Задняя панель украшена логотипом Meizu. Чуть выше него нашлось место объективу тыловой камеры с чуть выступающим металлическим ободком и 2-тональной светодиодной вспышке.

Название компании, страну производства и модель этого смартфона можно узнать из неприметной надписи в нижней части задней панели.

Смартфон M6s довольно удобно лежит в ладони и не пытается выскользнуть из нее. Упростить управление одной рукой помогут специальные средства, собранные в разделе «Спец. возможности», в том числе, например, «умные» жесты, реализованные с помощью дополнительного «колечка».

Обзор Meizu M6s: экран

Как уже отмечалось, смартфон M6s первым среди аппаратов под брендом Meizu оснастили «высоким» 5,7-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (1440х720 точек). Заметим, что количество пикселей на дюйм при таком раскладе достигает 282 ppi. Используемая технология полного ламинирования GFF (Glass-to-Film-to-Film) исключает воздушную прослойку между слоями дисплея, что служит основной для хороших антибликовых свойств, уменьшая эффект отражения. При этом, судя по паспортным данным, контрастность составляет 1000:1, а максимальная яркость — 450 кд/кв.м.

Уровень подсветки в M6s регулируется либо вручную, либо автоматически (опция «Автояркость»). Технология мультитач позволяет распознать не менее пяти одновременных нажатий на емкостном экране, что подтверждают результаты программ AntTuTu Tester и MultiTouch Tester.

Регулировка цветовой температуры позволяет делать цвета более теплыми, или наоборот, более холодными. В режиме защиты глаз, который можно активировать и по расписанию, самостоятельно настраивается интенсивность фильтра синего света. Для более комфортного использования легко задать один из доступных размеров шрифта. На защитное стекло с эффектом 2.5D нанесено качественное олеофобное покрытие.

Обзор Meizu M6s: камеры

Тыловую камеру оснастили 16-мегапиксельным сенсором с размером одного пикселя 1,12 мкм. Объектив с 5-элементной оптикой получил апертуру f/2.0 и быстрый фазовый автофокус. Максимальное разрешение снимков достигается при соотношении сторон 4:3 и составляет 4608х3456 точек (16 МП). Основной фото-модуль дополнили 2-тональной светодиодной вспышкой.

В свою очередь, фронтальной камере с 8-мегапиксельным сенсором (размер одного пикселя 1,12 мкм) достался широкоугольный 4-линзовый объектив со светосилой f/2.0, а вот автофокус и вспышка отсутствуют. Максимальное разрешение снимков — 3264x2448 (8 МП, 4:3).

Обе камеры умеют записывать видео в качестве Full HD (1920x1080 точек) с частотой кадров 30 fps, при этом, контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC — видео, AAC — звук). Для фиксации таймлапсов ("Покадрово") предусмотрены временные интервалы 0,5; 1; 2; 4 и 8 секунд. Замедленная съемка, ограниченная 60 секундами, выполняется с разрешением HD (1280х720 точек).

В нижней части главного экрана приложения «Камера» находится сенсорная кнопка начала съемки (с индикацией уровня, при соответствующей активации). Горизонтальными свайпами выбирается режим съемки «Портрет», «Авто» или «Видео». Рядом располагается значок для переключения с основной камеры на фронтальную и обратно. Пиктограммы в верхней части видоискателя позволяют использовать нужный фильтр (придав определенный эффект изображению), активировать опцию HDR, определиться с режимом вспышки, а также перейти в меню дополнительных режимов или к настройкам. В число семи дополнительных режимов входят, например, «Вручную» и «Сканер». В настройках, в частности, следует остановиться на размерах фото и качестве видео.

Для автоматического режима вместе с выбором точки фокусировки (тап пальцем по видоискателю) с помощью ползунка (+/-) можно настроить яркость картинки (уровень экспокоррекции). Для самостоятельной регулировки таких параметров, как выдержка, ISO, фокусировка, экспокоррекция, насыщенность, контраст и баланс белого, следует перейти в режим «Вручную». А вот для «Портрета» можно, либо положиться на автоматику (5 ступеней опции «Смарт»), либо самому отрегулировать косметические опции «Глаза», «Сглаживание», «Подтяжка» и «Отбеливание». Для запуска съемки пригодится также качелька регулировки громкости (как на увеличение, так и на уменьшение). С учетом ценовой категории смартфона, съемка, и днем, и ночью, в общем-то, не разочаровала. Примеры фото с тыловой камеры можно посмотреть здесь.

Обзор Meizu M6s: звук

Ни на какие эксклюзивные музыкальные «фишки» M6s, разумеется, не претендует. При подключении проводных наушников (гарнитуры) доступна коррекция амплитудо-частотной характеристики (АЧХ) с помощью 5-полосного эквалайзера с пресетами. Штатный аудио-плеер «Музыка» позволяет воспроизводить треки, созданные кодеками для сжатия аудиоданных без потери качества (FLAC). Простенькая программа «Диктофон» делает неплохие монофонические записи (44,1 кГц), которые сохраняет в файлах формата MP3.

Обзор Meizu M6s: начинка, производительность

Вообще говоря, в смартфонах Meizu более привычно увидеть микросхему от MediaTek. Но в M6s дебютировал 6-ядерный мобильный процессор Samsung Exynos 5 Series 7872, предназначенный для использования в смартфонах и фаблетах среднего уровня. Кристалл выполнен по 14-нанометровому техпроцессу FinFET LPP и включает четыре ядра ARM Cortex-A53, работающих на частоте до 1,6 ГГц, а также два ядра ARM Cortex-A73, которые тактируются частотой до 2 ГГц. Ускорение графических операций возлагается на интегрированный сопроцессор Mali-G71 MP1 с одним исполнительным блоком (1.2 ГГц). Судя по опубликованной информации, Exynos 5 Series 7872 опережает популярный чип Snapdragon 625 на обычных вычислениях, а вот при обработке графики не имеет особых преимуществ.

Устройства на платформе Exynos 5 Series 7872 могут оснащаться дисплеем с разрешением вплоть до WUXGA (1920х1200 точек). Процессор позволяет использовать оперативную память LPDDR3, а также флеш-память типа eMMC 5.1. Обеспечивается поддержка беспроводной зарядки и коммуникаций (Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0), а также спутниковых систем позиционирования, включая GPS и ГЛОНАСС. Встроенный LTE-модем (Cat.7/Cat.13) рассчитан на скорость приема до 300 Мбит/с и скорость передачи до 150 Мбит/с. На своем борту M6s несет 3 ГБ оперативной памяти.

Тестирование Meizu M6s. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Meizu M6s. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Meizu M6s. Результаты в бенчмарке 3DMark

Результаты, полученные на основных тестах, типичны для смартфонов среднего класса. Для «тяжелых» игр выбор, вообще говоря, не самый оптимальный.

Объем встроенной памяти в M6s может составлять 32 ГБ или 64 ГБ. Для расширения этого хранилища предусмотрена установка карты памяти microSD/HC/XC максимальным объемом до 128 ГБ. Но заняв ей место на сдвоенном лотке, придется отказаться от второго модуля идентификации абонента (формата nanoSIM). Поддержка технологии USB-OTG позволяет подключать к смартфону USB-флешки.

Оба места в слоте поддерживают сети 4G. В случае одновременной установки, две nanoSIM-карты попеременно оперируют с одним радиоканалом в режиме Dual SIM Dual Standby (DSDS). LTE-модем работает, в том числе, и на «российских» диапазонах частот LTE-FDD b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). В наборе беспроводных коммуникаций у новинки в наличии также Bluetooth 4.1 (LE) и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (5 ГГц + 2,4 ГГц). Увы, на интерфейс NFC нет и намека.

Для определения местоположения и навигации задействуются спутники GPS и ГЛОНАСС, что подтверждают результаты программы GPS Test. Есть также поддержка технологии A-GPS.

Обзор Meizu M6s: автономность

Объем несъемного аккумулятора, установленного в М6s, составляет 3 000 мА*ч. При этом, поддержка технологии быстрой зарядки mCharge 3.0 позволяет рассчитывать на быструю заливку такой емкости до «полного бака». Стоит отметить, что в комплект со смартфоном входит 18-ваттный адаптер питания UP1220E (5 В/9 В/12 В, 2 А). Благодаря ему, примерно за полчаса установленная батарея заполняется наполовину.

Программа AnTuTu Tester при тестировании аккумулятора смартфона оценила достигнутый результат в 8 367 баллов. Набор из видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и HD-качестве на полной яркости крутился непрерывно в течение около 6,4 часа.

В разделе «Батарея» рекомендуются два режима энергосбережения (в том числе «Супер-режим»), экономящие заряд аккумулятора, в зависимости от доступной функциональности смартфона. В настройках также предлагается остановиться на максимальной производительности, либо соблюсти баланс между производительностью и автономностью.

Обзор Meizu M6s: особенности программного обеспечения

Новый смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.0 (Nougat), интерфейс которой заменяет фирменная оболочка Flyme OS 6.3.1.0RU. Заметим, что версия сборки не глобальная (G), а предназначенная специально для России (RU). Напомним, что меню приложений в этом лончере отсутствует, а ярлыки программ, папки и виджеты размещаются прямо на рабочих столах. На шторке уведомлений помещается 15 значков быстрого доступа, а еще три, включая функцию скринкаста (записи видео с экрана), находятся в списке дополнительных. Для людей с ослабленным зрением и автомобилистов полезным окажется так называемый «легкий» режим с большими пиктограммами и шрифтами.

Смартфон M6s предлагает пользователю на выбор два способа управления. Один из них классический, с традиционными наэкранными кнопками «Назад», «Домой» и «Последние приложения (меню)». При этом, кнопки можно скрывать, а для самой панели выбрать один из шести цветов. И второй способ — с помощью фирменного «колечка», как, например, в M1 Note или MX4. Только теперь эта сенсорная кнопка Super mBack встроена в интерфейс Flyme и отображается в нижней части дисплея. Касание «колечка» эмулирует действие кнопки «Назад», нажатие с усилием возвращает на домашний экран, а свайпы вправо и влево от кружка позволяют переключаться между запущенными приложениями. Список всех загруженных программ вызывается свайпом вверх от нижней грани экрана.

В зависимости от настроек, список открытых приложений открывается по горизонтали или вертикали. При этом, значок «Закрыть все» доступен в нижней (для горизонтального списка) или в верхней части экрана (для вертикального списка), а для каждого приложения отображается количество занятой памяти. Запущенную программу можно защитить от закрытия, скрыть содержимое ее экрана при листании, или (если возможно) открыть в одном из двух окон, на которые делится экран.

В разделе «Спец. возможности» предусмотрели включение специальных режимов, в том числе, детского, игрового и классического Flyme. Там же собрали жесты для быстрого пробуждения смартфона, а также «умные» жесты для дополнительного «колечка» с регулируемой прозрачностью (не путать с основным «колечком» панели управления), удобное положение которого на экране легко подобрать.

Быстрый дактилоскопический сканер mTouch 2.1, хотя и разместился на правом ребре смартфона, по-прежнему, умеет сохранять до пяти отпечатков пальцев и распознает папиллярные узоры под любым углом за 0,2 секунды. С помощью этого устройства легко не только защитить доступ к смартфону, но и ограничить запуск любого приложения. Кроме того, один из зарегистрированных отпечатков предлагается назначить для так называемого «личного» режима.

Для подключенной Wi-Fi сети можно проверить ее безопасность, а, кроме того, измерить реальную скорость обмена.

Обзор Meizu M6s: покупка, выводы

Следуя модному тренду на «высокие» экраны, компания Meizu начала освежать дизайн своих смартфонов. При этом, бюджетному M6s в компактном цельнометаллическом корпусе достались черты моделей Pro-серии. В начинке устройства стоит отметить неплохую тыловую камеру, поддержку быстрой зарядки mCharge, а также дактилоскопический сканер на правом ребре. Кроме того, в числе «фишек» лончера Flyme оказалось два варианта наэкранной панели управления — с помощью обычных сенсорных кнопок и фирменного «колечка».

Помимо пресловутого выбора между установкой второй SIM-карты и расширением памяти, к числу недостатков можно отнести невысокое разрешение дисплея (HD+), а также отсутствие интерфейса NFC.

Цена M6s с 32 ГБ встроенной памяти, на момент тестирования, составляла 13 990 рублей, а с объемом хранилища 64 ГБ — 15 990 рублей. Одним из серьезных соперников M6s можно считать, пожалуй, Xiaomi Redmi 5, который также получил металлический корпус и 5,7-дюймовый «высокий» экран. За эту модель, в версии 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, в фирменном магазине просят всего 10 990 рублей. Правда, следует иметь в виду, что у Redmi 5 более слабый процессор, немного уступают камеры (в частности, по светосиле), а, кроме того, отсутствует быстрая зарядка, а также поддержка высокочастотного диапазона Wi-Fi (5 ГГц).

Итоги обзора смартфона Meizu M6s Плюсы:

Компактный цельнометаллический корпус «Высокий» экран Неплохая тыловая камера Быстрая зарядка mCharge Дактилоскопический сканер на боковом ребре Два варианта панели управления

Минусы:

Невысокое разрешение дисплея (HD+) Отсутствие интерфейса NFC Выбор между установкой второй SIM-карты и расширением памяти