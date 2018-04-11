Компания Vivo представила смартфон V9 в России

Компания Vivo, спонсор чемпионата мира по футболу-2018, представила новый смартфон V9 с дисплеем FullView, который занимает 90% площади фронтальной поверхности, и интеллектуальными функциями для создания идеальных снимков.

ДИСПЛЕЙ FULLVIEW— РАЗВЛЕЧЕНИЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Vivo V9 имеет такой же компактный корпус, как и обычный смартфон с экраном 5,5 дюйма. При этом новинка отличается большим дисплеем с диагональю 6,3 дюйма. Соотношение сторон экрана у Vivo V9 составляет 19:9, что позволяет увеличить его размер на 5,2% по сравнению с устройствами предыдущего поколения V7+. Ширина рамок вокруг экрана уменьшена на 19% и составляет 1,75 мм.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ СНИМКОВ

Новые интеллектуальные функции демонстрируют стремление компании Vivo к тому, чтобы показать все возможности «умной» мобильной фотографии с помощью высококачественной 24 Мп фронтальной и 16 Мп+5 Мп двойной основной камеры, сообщает пресс-служба компании.

Функция AI Face Beauty определяет возраст, пол, цвет и фактуру кожи человека и окружающее освещение. Для настройки ИИ использовалась обширная база данных, содержащая более миллиона изображений с лицами людей из разных стран мира. Благодаря этому функция AI Face Beauty осуществляет необходимую настройку и применяет алгоритм для получения идеальных снимков. По мере использования встроенная система искусственного интеллекта обучается и запоминает ваши настройки, чтобы автоматически создавать идеальные снимки каждый раз в соответствии с вашими предпочтениями.

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ

Встроенная в V9 система ИИ гарантирует максимально эффективную работу мобильного устройства и экономное расходование заряда аккумулятора благодаря функции AI Smart Engine. Запоминая характерные особенности и параметры использования, AI Smart Engine выполняет перераспределение вычислительных ресурсов и хранилища данных для оптимальной производительности. Это не только гарантирует бесперебойную работу и экономию заряда батареи: запоминая ваши привычки, функция AI Smart Engine учится точно предугадывать ваши последующие действия и на 20% быстрее запускает любимые приложения.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обновленный игровой режим позволяет сфокусироваться на игре и предоставляет пользователям возможность блокировать все сообщения, звонки и уведомления во время игры. Пользователи также могут задать режим отображения звонков только от определенных собеседников из списка контактов. Благодаря новой функции «картинка в картинке» отвечать на сообщения можно, не выходя из игры.

Смартфон Vivo V9 работает на новой операционной системе Android 8.1. Он оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 626 и комплектуется 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутренней памяти.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ

Смартфон Vivo V9 будет доступен в двух цветовых решениях: перламутрово-черный и золотистый. Стоимость смартфона составит 23 990 рублей. Смартфоны можно приобрести в торговых сетях официальных партнеров, подробная информация доступна на сайте компании.

Продажи Vivo V9 стартуют 14 апреля, при приобретении смартфона в официальных сетях продаж покупатели получают в подарок современный фитнес-трекер. Акция действительна до тех пор, пока подарки есть в наличии.

Технические характеристики V9:

Основные компоненты

Процессор

Qualcomm Snapdragon 626, восемь ядер

ОЗУ 4 ГБ Система хранения данных

ПЗУ 64 ГБ (поддерживаются карты расширения microSD емкостью до 256 ГБ)

Аккумулятор

3260 мА-ч "Черный", «Золотистый»

Операционная система

Funtouch OS 4.0 (на основе Android 8.1)

Корпус

Размеры

154,81×75,03×7,89 мм 150 г Дисплей

Экран

6,3 дюйма (1080x2280)

Емкостный сенсорный экран с матрицей IPS и технологией In-Cell

Сенсорный экран

Слоты для SIM-карт и карт памяти microSD

Слоты для карт

2 карты nano-SIM и 1 карта памяти microSD

Две SIM-карты с режимом ожидания

Камера

Камера

Фронтальная: 24 МП (f2.0) / Основная: 16 МП +5 МП (f2.0) со вспышкой на задней панели

Режимы съемки

Ultra HD, PPT, Professional, Slow, Time-Lapse Photography, Camera Filter, Live, AI Bokeh, AI HDR, AI Face Beauty, Panorama, 4K video, Palm capture, Gender detection, Retina Flash, AR Stickers, AI Scene Recognition

Подключение

USB (USB2.0), Wi-Fi, Bluetooth (Bluetooth 4.2), GPS, OTG, FM Датчики

Акселерометр, датчик освещения, датчик приближения, электронный компас, виртуальный гироскоп

Комплект поставки

Смартфон V9, наушники, документация, кабель USB, адаптер питания для USB, средство извлечения SIM-карт, защитный чехол, защитная пленка (находится на устройстве)