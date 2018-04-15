Смартфон Vivo V9 Youth был создан, чтобы привлекать молодежь

Смартфон Vivo V9 был анонсирован несколько недель назад. Во многих отношениях смартфон походил на аппарат Vivo X21, но с чуть менее впечатляющими характеристиками и без встроенного под экран сканера отпечатков пальцев. Теперь Vivo готовит еще один смартфон этой серии с названием V9 Youth. Уже по названию можно предположить, что аппарат будет рассчитан прежде всего на молодежь.

Диагональ экрана в Vivo V9 Youth имеет размеры 6,4 дюйма. Разрешение дисплея составляет 2280×1080 пикселей (FHD+), что указывает на соотношение сторон 18:9, а также на наличие выемки как у модели Vivo V9 (аппараты имеют одинаковое разрешение экрана). От внешних воздействий дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 3. Вместо QSD 626 Vivo решила оснастить V9 Youth процессором QSD 450. Такой же чип установлен в последние бюджетники Xiaomi Redmi 5 и Huawei Y6 (2018).

Процессор Snapdragon 450 функционирует в связке с 4 Гбайт оперативной памяти. Емкость флеш-накопителя составляет всего 32 Гбайт, что многие признают недостаточным. Но наличие слота microSD позволяет увеличить этот объем еще на 256 Гбайт путем подключения карты соответствующего формата. Основная камера Vivo V9 Youth составлена из сенсоров на 16+2 Мп, фронтальная имеет один сенсор на 16 Мп с апертурой f/2.0.

Сканер отпечатков пальцев в Vivo V9 Youth установлен на тыльной стороне. Батарея на 3260 мАч позволяет смартфону оставаться в рабочем состоянии на протяжении целого рабочего дня. Программная оболочка FunTouch OS 4.0 построена на базе операционной системы Android 8.1 Oreo. Информации о стоимости Vivo V9 Youth и о сроках его выхода в продажу пока нет.