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HP представила бюджетный игровой ноутбук
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HP представила бюджетный игровой ноутбук 

Ferra.ru 57 минут назад
Компания HP представила ноутбук с говорящим названием Pavilion Gaming Laptop. Модель позиционирвется как бюджетная игровая, цена в США на него стартует от 800 долларов.
Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем 1920 x 1080 пикселей, шестиядерными процессорами Intel (от Core i5-8300H), графикой NVIDIA GeForce 10 серии или AMD Radeon RX 560X, от 8 оперативной памяти, 16 ГБ Intel Optane, 1 ТБ на винчестере. Клавиатура получила подсветку и отдельный цифровой блок.
Из портов есть USB 3.1 Type-C и Type-A, HDMI, а также гигабитный Ethernet. Время автономной работы составляет 9-10 часов. Продажи начнутся в мае-июне 2018 года.
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