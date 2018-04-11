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Samsung Galaxy Note 9 получит 6,4-дюймовый дисплей
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Samsung Galaxy Note 9 получит 6,4-дюймовый дисплей 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Android Insider
В сети появились подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note 9, пока не представленном производителем официально. Их опубликовали китайские источники под ником Ice universe и MMDDJ_ в своих аккаунтах Twitter.
Так, по данным MMDDJ_ смартфон получит слегка увеличенную диагональ дисплея 6,4 дюйма, а Ice universe сообщает об аккумуляторе ёмкостью 4000 или 3850 мАч. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8. Также ожидается улучшенная двойная основная камера.
Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Galaxy Note 9 может стать первым смартфоном Samsung с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев.
Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Как и предшественник, Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти.
Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 может состояться в начале августа 2018 года.
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