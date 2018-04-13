Nubia выпустит игровой смартфон под новым брендом Red Magic 

Несколько месяцев назад стало известно, что суб-бренд ZTE — Nubia — работает над собственным игровым смартфоном. Оказалось же, что это не просто разовый проект. Nubia представила отдельный бренд Red Magic, который будет заниматься игровыми устройствами и сервисами. Похоже, что эта компания станет прямым конкурентом Black Shark от Xiaomi.
Есть вероятность, что первый геймерский смартфон Red Magic выйдет уже в этом месяце. По словам производителя, новая линейка продуктов обеспечит более полный игровой опыт для масс.
По предварительной информации, первый Red Magic будет оснащен функциями охлаждения, черным корпусом со вставками из карбона, а также мощнейшей начинкой. Это Snapdragon 845, 8 гигабайт оперативной памяти, а также дисплей с соотношением сторон 18:9 и частотой обновления 120 Гц. Представитель Nubia уже подтвердил, что устройство будет доступно не только для Китая, но и для Европы.