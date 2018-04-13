Nubia выпустит игровой смартфон под новым брендом Red Magic

Несколько месяцев назад стало известно, что суб-бренд ZTE — Nubia — работает над собственным игровым смартфоном. Оказалось же, что это не просто разовый проект. Nubia представила отдельный бренд Red Magic, который будет заниматься игровыми устройствами и сервисами. Похоже, что эта компания станет прямым конкурентом Black Shark от Xiaomi.

Есть вероятность, что первый геймерский смартфон Red Magic выйдет уже в этом месяце. По словам производителя, новая линейка продуктов обеспечит более полный игровой опыт для масс.