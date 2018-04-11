Как ночной режим YouTube влияет на автономность iPhone X

Ночной режим, окрашивающий интерфейс YouTube в темный цвет, может привести к значительному увеличению времени автономной работы iPhone X, убедились авторы ресурса Ai. Коллеги протестировали флагманский смартфон Apple в двух режимах и выяснили, что активация черной темы продлевает жизнь батареи почти вполовину.

На время тестирования был отключен режим автоблокировки, а также автоматической подстройки яркости дисплея, тогда как сама яркость была поднята до 80%. В таком состоянии смартфон, находясь в вертикальном состоянии (чтобы отображать белый пользовательский интерфейс), за 3 часа разрядился со 100 до 71%.

В тех же условиях, но уже при активном ночном режиме тот же iPhone X, предварительно заряженный до 100%, разрядился всего до 88%. При проигрывании трехчасового видео с белой и темной темой уровень заряда смартфона опустился до 55 и 76% соответственно.

В органических матрицах, в отличие от IPS, каждый пиксель подсвечивается независимо, выключая подсветку при отображении изображений с черными областями. Таким образом OLED-экраны в сопоставимых условиях будут расходовать значительно меньше энергии, чем их жидкокристаллические аналоги, что и удалось доказать на примере YouTube.

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