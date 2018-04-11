Тест и обзор Asus VivoBook Flip 12 TP203NAH-BP073T: удачный офисный трансформер

Итоги теста Поводами для критики данного устройства являются отсутствие SSD и низкая производительность, которая даже для такой цены (около 25 000 рублей с доставкой, найти аналог можно здесь goo.gl/fWmQWp) является слишком скромной. Визуальных различий с более дорогой родственной моделью нет никаких. Преимущества соотношение цены и качества дисплей лучше, чем в среднем по рейтингу хорошее оснащение… Недостатки … но нет SSD посредственная производительность скользит во время работы Результаты тестирования Asus VivoBook Flip 12 TP203NAH-BP073T Соотношение цена/качество Отлично Место в общем рейтинге 5 из 24 Соотношение цена/качество: 82 Мобильность (25%): 73.9 Оснащение (25%): 79.7 Производительность (15%): 46.5 Эргономичность (15%): 90.1 Дисплей (20%): 76.9 Результаты тестирования Поставьте оценку — 74% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Маленькие недостатки омрачают удовольствие

VivoBook Flip пошел на новый круг: под модельным обозначением «TP203NAH-BP073T» компания Asus расширяет свою линейку трансформеров очередной моделью в нижнеценовом сегменте. При этом визуальных отличий от более дорогой родственной модели не имеется. В частности, в VivoBook Flip 12 TP203NAH-BP073T тоже используется пластиковый корпус с видом «под алюминий», который производит качественное впечатление.

То же самое касается и Chiclet-клавиатуры, с которой становится приятно работать после небольшого периода привыкания благодаря четкому моменту срабатывания и небольшой высоте свободного хода. «Заменитель мышки», напротив, особо ничем не впечатлил — он немного притормаживает, но в повседневной эксплуатации функционирует безупречно.

В режиме ноутбука, однако, обнаруживается совершенно иная проблема: когда открываете дисплей, он приподнимает корпус и нивелирует усилия «ножек», которые в других ситуациях удерживают корпус хорошо. Из-за этого ноутбук скользит по столу туда-сюда, если вы не придерживаете его запястьями — явная конструктивная ошибка.

По результатам тестирования разочарованы мы были и производительностью. Встроенного двухъядерного процессора Intel Celeron N3350, работающего на тактовой частоте 1,1 ГГц (в Turbo-Boost-режиме — до 2,4 ГГц) и 4 Гбайт оперативной DDR3-памяти с тактовой частотой 1600 МГц хватает для выполнения лишь простых повседневных заданий из области офисных работ и веб-серфинга.

При одновременном запуске нескольких программ или выполнении требовательных к ресурсам системы макросов VivoBook быстро упирается в границы своей производительности. По этому параметру в данной ценовой категории конкуренты от Chuwi или Acer производят заметно лучшее впечатление. Подходящее для домашнего офиса оснащение

В отличие от производительности, оснащение VivoBook Flip 12 для стоимости менее 30 000 рублей можно признать более чем приличным. На корпусе находятся два порта USB 3.0, один из которых работает о современному стандарту USB 3.1 (Type-C), а также HDMI-выход, через который можно подключиться к внешнему монитору. Кроме того, здесь есть интегрированные кардридер и сканер отпечатка пальца. Последний функционирует, в отличие от коллеги в более старой родственной модели, надежно и быстро. Беспроводная передача данных осуществляется через быстрый WLAN-модуль стандарта ac и через Bluetooth 4.1.

Необычным для трансформера данного ценового класса является большой жесткий диск, емкость которого составляет 1000 Гбайт. Но у огромного HDD есть и недостаток: по сравнению с трансформерами, оснащенными eMMC— или SSD-накопителями, время запуска операционной системы и загрузки прочих программ у VivoBook Flip 12 получаются заметно более долгими. Тем не менее, для тех, кто ищет устройство с большим дисковым пространством, в данном ценовом сегменте сопоставимой альтернативы не найдется. Трансформер для работы повсюду

В VivoBook 12 компания Asus использует 11,6-дюймовый дисплей — это идеальные размеры для работы в режиме планшета. Так VivoBook остается мобильным, но при этом еще и достаточно большим для удобной офисной эксплуатации. Разрешение панели с её 1366х768 пикселей выглядит не самым современным, но для такой диагонали экрана — в порядке. Что нам понравилось, так это высокая шахматная контрастность 190:1 и приемлемая для повседневной работы максимальная яркость в 227 кд/м2. И все же, из-за бликующей поверхности для работы под открытым небом VivoBook подходит лишь условно — в солнечные дни экран становится отчасти трудночитаемым.

Это особенно расстраивает по той причине, что мобильность в общем и целом можно признать убедительной. Особенно низкий вес в 1,3 кг, а также удобные размеры делают этот трансформер превосходным спутником на все случаи жизни.

Продолжительность времени автономной работы в 7 часов 15 минут при симулированном режиме работы с офисными программами и 5 часов 47 минут в режиме видеовоспроизведения — хотя и не поразительные характеристики, но все еще в зоне приемлемых значений. Таким образом, в целом соотношение цены и качества, несмотря на эти маленькие недостатки, получается хорошим. Результаты тестирования Asus VivoBook Flip 12 TP203NAH-BP073T Альтернативные варианты

Поэлегантнее: Chuwi Lapbook Air 14.1 Если это не обязательно должен быть трансформер, то в категории цен около 350 евро можно присмотреться к Chuwi Lapbook Air 14.1 (около 26 000 рублей). Как намекает его название, речь идет о ноутбуке, который равняется на MacBook Air от компании Apple

Соответственно высококачественными являются здесь исполнение и дизайн. Производительность, дисплей и мобильность тоже заслуживают внимания. К сожалению, критики от нас удостоились сравнительно скромное оснащение и английская раскладка клавиатуры.

Пороскошнее: Acer Spin 1 SP111-32N-P9VD (NX.GRMEV.003)

Больше мощности, большую продолжительность времени автономной работы и лучший дисплей вы получите от Acer Spin 1 SP111-32N-P9VD, который стоит около 38 000 рублей. 11,6-дюймовый трансформер во время тестовых испытаний привел нас в восторг своими более чем 10 часами работы в офисном режиме, а также высокой производительностью и ярким, высококонтрастным дисплеем. Единственный недостаток: по сравнению с VivoBook Flip 12 его 64-гигабайтный eMMC-накопитель выглядит просто крохотным. Характеристики и результаты тестирования Asus VivoBook Flip 12 TP203NAH-BP073T Соотношение цена/качество 82 Операционная система Windows 10 Home Габариты 29,4 x 20,0 x 2,3 см Вес 1,3 кг Процессор Intel Celeron N3350 (1,1 ГГц) Объем ОЗУ 4 Гбайт Тип видеокарты интегрирована в процессор ( Intel HD Graphics 500) Модель видеокарты — Объем видеопамяти — Дисплей: диагональ 11,6 дюйма Дисплей: разрешение 1.366 x 768 пикселей Дисплей: поверхность блестящая Дисплей: макс. яркость 227 кд/м² Дисплей: шахматная контрастность 190:1 Дисплей: плотность пикселей 135 dpi Дисплей: распределение яркости 94,2% Емкость накопителя 1000 Гбайт Тип накопителя HDD Оптический привод нет Аккумулятор: емкость 42 Вт·ч Автономная работа: офисный пакет 7:15 ч:мин Автономная работа: проигрывание видео 5:47 ч:мин Шумность при маск. нагрузке бесшумно (пассивное охлаждение) Порты USB 2 x USB 3.0 Bluetooth да WLAN 802.11ac Разъем LAN — UMTS — Док-станция — HDMI HDMI Прочие цифровые видеовыходы — Аналоговые видеовыходы — Карт-ридер MicroSD Вебкамера да Дополнительное оборудование датчик отпечатков пальцев Тест: PCMark 7 2.308 бал. Тест: 3DMark (Cloud Gate) 2.141 бал. Читайте также: Топ-10 лучших бюджетных ноутбуков начала 2018 года

Тест и обзор ноутбука Asus Vivobook E12 X207NA: экономная мобильность Фото: компании-производители, CHIP.de