Печатают все: HP представила экономичные МФУ Ink Tank для дома и малого бизнеса

Расходники — дешевле, качество — выше, гарантия — дольше. Что еще можно желать от домашнего принтера? Высокое качество фотографий и управление со смартфона — но и это тут есть.

Новая линейка МФУ от HP под названием Ink Tank подойдет тем, кто действительно много печатает. Будь то студенты, небольшие офисы или люди, которые часто работают с документами или хотят видеть свои фотографии не только на экране гаджета, но и в фотоальбомах.

В многофункциональных устройствах Ink Tank применяется СНПЧ — система непрерывной подачи чернил. Главное отличие таких принтеров от стандартной струйной техники — отсутствие картриджей. Вместо них используются емкости с чернилами, которые поставляют с устройством.

Особенности новых МФУ HP Ink Tank

Увеличенная гарантия

У каждого устройства HP есть гарантия на один год. Но этот срок можно увеличить, зарегистрировав свой принтер в системе производителя. Таким образом гарантия расширится до 2 лет или до 20 000 страниц.

Увеличенный запас чернил

С каждым устройством из серии Ink Tank поставляется две бутылки черных чернил размера XXL. Производитель уверяет, что их хватит на 15 000 черно-белых отпечатков, конечно, если вы не собираетесь печатать только «Квадраты» Малевича. В комплекте идут и цветные чернила, которых будет достаточно на 8 000 цветных страниц.

Средняя цена устройства — около 13 000 рублей. Если перевести это в стоимость отпечатка, то печать одного листа А4 обойдется вам дешевле рубля. Это гораздо меньше, чем обращаться в копировальные центры или печатать на обычном струйном принтере с картриджами.

Увеличенный расход чернил для насыщенной печати

В отличие от предыдущих моделей из серии GT, новые устройства Ink Tank используют больше черных чернил, чтобы сделать отпечатки более четкими и насыщенными.

Однако это не делает печать дороже, так как HP изменила и формат поставки чернил: теперь в продаже доступны банки объемом 135 мл, в то время как в предыдущей серии объем черных чернил составлял всего 90 мл.

Изменение количества жидкости не привело к значительному увеличению объема страниц. Если раньше принтер мог выдать до 5000 отпечатков, используя 90 мл чернил, то теперь он напечатает 6000 страниц, потратив 135 мл. Таким образом, несмотря на то, что объем чернил увеличился на 50%, количество печати выросло всего на 1000 страниц.

Пользователь может регулировать количество используемых чернил. Принтерам как и раньше доступно три режима печати, в каждом из которых задействуется разный объем расходников: драфт (для черновиков и скучных текстов), стандартный и режим высокого качества.

Качество — выше, скорость печати — ниже

Обновление аппаратной составляющей в принтерах Ink Tank привело не только к увеличению четкости и насыщенности отпечатков, но и к уменьшению скорость печати. Теперь МФУ выдают на одну черно-белую страницу меньше: 16 отпечатков в минуту вместо 17. Печать цветного снимка на фотобумаге формата А4 займет 6 минут, а маленькой фотографии «10 на 15» — около минуты.

HP Smart: мобильная печать для умных принтеров

В линейку Ink Tank вошли 4 модели: 315/415 и 319/419. Устройства Ink Tank 319 и 419 управляются по Wi-Fi, а 315 и 415 — подключаются кабелем. Для беспроводной печати доступно приложение HP Smart, бесплатное для мобильных устройств на базе Android и iOS и всех настольных систем, включая Linux.

С устройств Apple можно печатать напрямую, даже не устанавливая приложение. С Android сложнее — на смартфон надо скачать HP Smart и утилиту для конкретного принтера. Однако настроив подключение один раз, вы сможете печатать фотографии и документы за пару кликов: выбрав качество и нажав «Печать».

Мы проверили это на практике, распечатав на Ink Tank несколько фотографий. Результат — на снимке ниже.

Если пересчитывать стоимость чернил, при печати фотографий дома вы потратите в 3-4 раза меньше, чем при заказе аналогичных снимков в копи-центре. А учитывая, что в комплекте с моделями Ink Tank идет большой запас чернил, то о необходимости докупать расходники можно будет забыть — не навсегда, но на ближайший год точно.

Важно понимать, что Ink Tank — МФУ для тех, кто действительно много печатает. Если вам нужно распечатать только пару фотографий или одну страницу в месяц, покупка такого принтера себя не оправдает, и вы не выйдете на номинальную стоимость отпечатка.

Рекомендуемая среднемесячная нагрузка на модели Ink Tank — до 800 страниц формата А4 на офисной бумаге. Такой объем подойдет студентам, предпринимателям и большим семьям, в которых часто печатают фотографии для друзей и родных.

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