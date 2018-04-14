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В смартфоне Leagoo S10 установлена тройная камера
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В смартфоне Leagoo S10 установлена тройная камера 

MDDevice 57 минут назад
Фото: MDDevice
27 марта состоялся анонс Huawei P20 Pro — первого в мире смартфона с тройной основной камерой. Это новый тренд, но ни один крупный производитель пока не подхватил его, в отличие от третьего эшелона — уже совсем скоро будет представлен смартфон Leagoo S10 с аналогичным функционалом.
Показ нового Leagoo S10 состоится буквально на следующей неделе, но это третий эшелон, так что не исключено, что третья камера окажется просто-напросто муляжом. Внешне Leagoo S10 выглядит очень похожим на Huawei P20 Pro, и это вполне логично, поскольку денег на разработку уникального дизайна у третьего эшелона, как правило, нет. В смартфоне присутствуют процессор MediaTek Helio P60, 6 или 8 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 ил 256 гигабайтов, а также минимальный вырез в экране строго под фронтальную камеру в стиле Essential Phone.
Кроме того, обещан встроенный прямо в экран сканер отпечатков пальцев, а вместе с ним — быстрая зарядка, модуль NFC, OC Android 8.1 Oreo уже из коробки и корпус минимальной толщины с задней панелью из стекла. Все прочие спецификации Leagoo S10 не разглашаются, равно как и его стоимость, но, раз уж это далеко не продукция ААА-бренда, то ценник наверняка окажется вполне приемлемым.
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