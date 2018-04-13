Смартфоны Moto G6 показались на качественных рендерах

В сети появились качественные рендеры готовящихся к выпуску смартфонов серии Moto G6, пока не представленных официально. Изображения опубликовал индийский пользователь Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) в Twitter.

Moto G6 Play

Moto G6 Play

Moto G6 Play

Moto G6 Play

По данным источника, самая младшая модель из серии, Moto G6 Play, выйдет в двух цветовых решениях — золотистый и индиго. Он получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканер отпечатков пальцев под логотипом на задней панели, одинарные камеры на 13 и 8 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 430, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD. Moto G6 Play получил ёмкий аккумулятор на 4000 мАч.

Moto G6 Moto G6 Moto G6 Moto G6 Moto G6 выполнен в «премиальном» дизайне, сочетающем металл и стекло и с двойной основной камерой в стиле прошлогоднего Moto X4. В отличие от Moto G6 Play, сканер отпечатков пальцев размещён на передней панели. Предусмотрено четыре цветовых варинта — чёрный, индиго, розово-золотой и серебристый.

Moto G6 Plus

Moto G6 Plus

Moto G6 Plus

Moto G6 Plus

Moto G6 получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельную селфи-камеру и двойную основную камеру 12+5 Мп. Фронтальная камера 16-мегапиксельная, основная — двойная 12+5 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

Moto G6 Plus отличается 5,93-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), процессором Snapdragon 630, есть дополнительная опция с 6 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3200 мАч.