Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 

Motorola Moto C Plus — качественный и максимально дешёвый «бюджетник»
Лучшие дешёвые смартфоны в китайских магазинах
Главная «боль» в выборе бюджетного смартфона — тот факт, что все более-менее качественные модели в российских магазинах стоят от 8 тысяч рублей и дороже. Более дешёвые мобильники либо ухудшены по характеристикам до неприличия, либо произведены сомнительными компаниями, у которых качество изготовления пляшет от «сегодня повезло» до «развалился сразу же после выхода из магазина». Исключений, смартфонов с нормальными качеством и характеристиками по минимальной цене, мало, но они есть. И Moto C Plus среди них первый кандидат на покупку, потому что это массовый (в продаже в федеральной рознице, запчастей полно), качественный (совместное предприятие Lenovo-Motorola лучше любой «подвальной китайщины) и достойный по характеристикам (за такие-то деньги!) смартфон. Идеальный кандидат на покупку для всех, кто хочет получить современную модель, но как можно дешевле и не в китайских интернет-магазинах.
Moto C Plus И пусть гики с навороченными мобильниками хихикают, дескать, „ничего современного“, но 4G-связь за 5-6 тысяч рублей до сих пор редкость, как и 16 Гбайт памяти — минимум для того, чтобы после переписки в WhatsApp и др. у вас не закончилось сразу же место в смартфоне для установки приложений/игр или записи фото/видео. IPS HD-дисплей — тоже хорошо, а 4000 мАч в аккумуляторе — просто отлично для ценовой категории, в которой от мобильников не ждёшь никаких изысков. Качественная и неприхотливая модель для просмотра видео и переписки.
Сколько стоит
5.5 — 7 тысяч рублей
Чем хорош
Ёмкий съёмный аккумулятор Хороший дисплей Современная версия Android без излишеств Много памяти Раздельные слоты 2xSIM и microSD Фронтальная камера со вспышкой
Чем плох
У сенсорных клавиш на передней панели нет подсветки Нет датчика приближения (экран нужно выключать во время звонка, чтобы не нажимать клавиши щекой) Медленно запускает приложения и ещё медленнее переключается между ними (после запуска скорость работы становится нормальной)
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Характеристики Moto C Plus
Где можно купить недорого (на момент публикации)
МТС — 5400 рублей Pleer.ru — 5400 рублей Связной — 5500 рублей ОГО — 5900 рублей Ситилинк — 6000 рублей
Все цены Moto C Plus
Meizu M5s — восемь ядер, сканер отпечатков и металлический корпус, недорого
Как выбрать хороший дешёвый смартфон
Есть такое поверье, что жаренных цыплят нужно кушать в Кентукки, на кенгуру смотреть в Австралии, а китайские смартфоны заказывать только из Китая. Про смартфоны — чаще всего именно так, потому что российскую наценку на китайские мобильники редко можно назвать адекватной. И Meizu M5s тоже можно было приводить в качестве примера „вы только посмотрите, насколько российские перекупщики накрутили цену!“… до тех пор, пока M5s не подешевел с 14 до 9 тысяч рублей.
Meizu M5s Теперь этот качественный бюджетный Meizu выглядит круче любых конкурентов — китайских или корейских, известных или малоизвестных. Потому что по цене маломощных „доходяг“ вы получаете смартфон с дизайном классического Айфона, сканером отпечатков, как у более дорогих моделей, хорошим дисплеем, неплохими камерами и отличной скоростью работы. Это один из немногих смартфонов дешевле 10 тысяч рублей, которые настолько хороши, что отбивают желание покупать более дорогие модели.
Сколько стоит
7.5-9 тысяч рублей
Чем хорош
Скорость работы Быстрая зарядка Сканер отпечатков Много (3 Гбайт) оперативной памяти для быстрого запуска и переключения между приложениями
Чем плох
Android старый, обновляется только фирменная оболочка Динамик тихий Для игр подходит с натяжкой
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Характеристики Meizu M5s Где можно купить недорого
ОГО — 7700 рублей Юлмарт — 8000 рублей Ситилинк — 8500 рублей Регард — 8700 рублей DNS — 9000 рублей Связной — 9000 рублей
Все цены Meizu M5s Sony Xperia X — крутой японский смартфон дешевле китайских „бюджетников“ Аттракцион невиданной щедрости продолжается уже третий месяц подряд — магазины распродают субфлагман Sony 2016 года, чтобы избавиться от старых складских запасов и „закрыть отчётность“. Нас с вами проблемы сотовых салонов волнуют слабо, а вот возможность купить классный мобильник по прощальной низкой цене упускать не стоит. Потому что, напомню вам, в „девичестве“ Xperia X стоил 40 тысяч рублей и должен был конкурировать с Samsung Galaxy S6, например. По некоторым характеристикам до „корейца“ Sony всё же не дотягивались, но Galaxy S6 или другой настолько же крутой смартфон за 13 тысяч вы сегодня не купите, а Xperia X — вот она, в федеральной рознице!
Sony Xperia X В сравнении с современными бюджетными смартфонами у этой Иксперии более яркий и качественный дисплей, лучше камеры, лучше звук в наушниках, дороже корпус (и на вид, и на ощупь). И, что самое неожиданное, процессор тоже быстрее, чем в китайщине! Изъяны тоже есть — с автономностью беда, Xperia X быстро заряжается, но и разряжается „в ноль“ уже во второй половине дня. А при съёмке фото в помещении или вечером/ночью понимаешь, что главное — не размер, а умение, ведь Sony со своими крутыми камерами часто умудряется фотографировать хуже из-за изъянов „автоматики“ в камере. В ручном режиме можно заставить смартфон снимать красивые фото, но много ли вас, любителей вручную регулировать ISO, выдержку и фокусировку? Но всё это придирки — попробуйте среди ширпотреба за 13-14 тысяч рублей найти более крутой с технической точки зрения смартфон, и вам не удастся. Поэтому перед нами редкий в природе случай, когда смартфон Sony оказывается вне конкуренции по соотношению цены и качества.
Сколько стоит
14-16 тысяч рублей
Чем хорош
Хороший яркий экран Быстрый процессор Тонкий металлический корпус Качественные камеры NFC (Google Pay) Новейший Android (8.0) Быстрая зарядка
Чем плох
Плохая автономность Автоматика „портит“ фото при съёмке в пасмурную погоду и ночью
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Обзор Sony Xperia X Где можно купить недорого
Pleer.ru — 12700 рублей Нотик — 12800 рублей МТС — 13000 рублей М. Видео — 13000 рублей Официальный магазин Sony — 13000 рублей
Все цены Sony Xperia X ASUS ZenFone 4 Max ZC554KL — недорогой хороший смартфон с большим аккумулятором
Безрамочный недорогой ASUS. Обзор
Выносливые смартфоны очень недолго были на пике популярности — а вы заметили, что сегодня на людей, которые требуют от мобильника двое-трое суток работы вдали от розетки, снова смотрят снисходительно? Ёмкие аккумуляторы сегодня остались только в совсем уж помойного качества китайщине и нескольких моделях Meizu/Xiaomi. Причём у Мейзушно-Сяомишных смартфонов размер дисплеев растёт быстрее, чем ёмкость аккумуляторов. А иногда аккумулятор растёт в обратную сторону (4100 мАч на 5 дюймах в Redmi 4 — 3300 мАч на 5.7 дюймах в Redmi 5). Lenovo вообще упокоился смертью храбрых, а потом ещё и „утопил“ Моторолу. И у нас остался единственный хороший бюджетник с по-настоящему классной автономностью — ASUS ZenFone 4 Max с 5.5-дюймовым экраном (не путайте его с унылым Max ZC520TL).
ASUS ZenFone 4 Max Яркий и средний по чёткости дисплей, отличная автономность (целых 5000 мАч в аккумуляторе), восьмиядерный процессор и много памяти. Правда, с процессором и памятью ASUS не обошлись без „подлянки“ — в продаже есть как четырёхъядерные, так и восьмиядерные ZenFone 4 Max ZC554KL. Будьте бдительны и покупайте только варианты с 3/32 Гбайт памяти и процессором Snapdragon 435! Повторюсь: мобильников с обычными габаритами при огромных аккумуляторах почти не осталось, а скоро не останется совсем. Поэтому, если вы подумывали купить себе достаточно проворный смартфон со средними характеристиками, но отличной автономностью, не упускайте свой шанс.
Сколько стоит
12-15 тысяч рублей (3/32 Гбайт)
Чем хорош
Отличная автономность Умеренные габариты Хорошая фронтальная камера Яркий дисплей Быстрый (в варианте 3/32 Гбайт)
Чем плох
Корпус из дешёвых материалов Чёткость дисплея за эти деньги могла бы быть выше Тыловые камеры по качеству уровня смартфонов стоимостью 7-9 тысяч рублей
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Характеристики ASUS ZenFone 4 Max ZC554KL
Где можно купить недорого
Pleer.ru — 14500 рублей М. Видео — 14240 рублей (при оплате онлайн) DNS — 15000 рублей Связной — 15000 рублей МТС — 15000 рублей
Все цены ASUS ZenFone 4 Max ZC554KL 3/32 Гбайт
Xiaomi Redmi 5 Plus — всё классно + экран большой
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше дорогих
Если от дешёвых смартфонов до 10 тысяч рублей нет смысла требовать что-то сверх формулировки „работал бы нормально“, то от самых дорогих бюджетников на стыке среднего класса уже можно и нужно требовать характеристик по последней моде. В средних по цене мобильниках сегодня это вытянутый экран 18:9, оплата при помощи смартфона взамен банковской карте (Google Pay), хорошая автономность, а „на десерт“ — двойная камера и стеклянный корпус, как это сегодня заведено.
Xiaomi Redmi 5 Plus И… вы не получите все эти характеристики сразу в одном бюджетном смартфоне. Либо стеклянный корпус + вытянутый экран + Google Pay + сдвоенные камеры в Honor 9 Lite, либо универсально хороший процессор + хорошая автономность + вытянутый экран + более качественная тыловая (одна) камера в Xiaomi Redmi 5 Plus. Либо самая качественная сдвоенная тыловая камера смартфонах до 15 тысяч рублей + хороший процессор + хороший аккумулятор, но корпус металлический, с большими рамками и без Google Pay в Meizu M6 Note. Это равноправные варианты и выбор среди них — вкусовщина. Но мы остановимся на Xiaomi Redmi 5 Plus, потому что с „житейской“ точки зрения — самый правильный смартфон: выносливый, прочный (стеклянные панели в дешёвых моделях легко „убить“, а в чехле смысл стеклянного смартфона теряется), с модным „безрамочным“ дизайном. Выносливость и мощность мобильников „металлической эпохи“ + дисплей нового образца. Разочарованы не будете.
Сколько стоит
15000 рублей
Чем хорош
Вытянутый экран (18:9) Full HD+ Быстрый процессор Большой аккумулятор
Чем плох
Очень длинный Нет NFC (Google Pay) Плохо фотографирует при недостатке освещения Тыловая камера — одинарная (аккуратное красивое размытие фона не получите)
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Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus
Где можно купить недорого
ОГО — 12500 рублей Регард — 14000 рублей Нотик — 14000 рублей Официальный магазин Xiaomi — 15000 рублей Связной — 15000 рублей
Все цены Xiaomi Redmi 5 Plus