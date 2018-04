Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница)

Motorola Moto C Plus — качественный и максимально дешёвый «бюджетник»

Главная «боль» в выборе бюджетного смартфона — тот факт, что все более-менее качественные модели в российских магазинах стоят от 8 тысяч рублей и дороже. Более дешёвые мобильники либо ухудшены по характеристикам до неприличия, либо произведены сомнительными компаниями, у которых качество изготовления пляшет от «сегодня повезло» до «развалился сразу же после выхода из магазина». Исключений, смартфонов с нормальными качеством и характеристиками по минимальной цене, мало, но они есть. И Moto C Plus среди них первый кандидат на покупку, потому что это массовый (в продаже в федеральной рознице, запчастей полно), качественный (совместное предприятие Lenovo-Motorola лучше любой «подвальной китайщины) и достойный по характеристикам (за такие-то деньги!) смартфон. Идеальный кандидат на покупку для всех, кто хочет получить современную модель, но как можно дешевле и не в китайских интернет-магазинах.

Moto C Plus И пусть гики с навороченными мобильниками хихикают, дескать, „ничего современного“, но 4G-связь за 5-6 тысяч рублей до сих пор редкость, как и 16 Гбайт памяти — минимум для того, чтобы после переписки в WhatsApp и др. у вас не закончилось сразу же место в смартфоне для установки приложений/игр или записи фото/видео. IPS HD-дисплей — тоже хорошо, а 4000 мАч в аккумуляторе — просто отлично для ценовой категории, в которой от мобильников не ждёшь никаких изысков. Качественная и неприхотливая модель для просмотра видео и переписки.

Сколько стоит

5.5 — 7 тысяч рублей

Чем хорош

Ёмкий съёмный аккумулятор Хороший дисплей Современная версия Android без излишеств Много памяти Раздельные слоты 2xSIM и microSD Фронтальная камера со вспышкой

Чем плох

У сенсорных клавиш на передней панели нет подсветки Нет датчика приближения (экран нужно выключать во время звонка, чтобы не нажимать клавиши щекой) Медленно запускает приложения и ещё медленнее переключается между ними (после запуска скорость работы становится нормальной)

Все подробности

Характеристики Moto C Plus

Где можно купить недорого (на момент публикации)

МТС — 5400 рублей Pleer.ru — 5400 рублей Связной — 5500 рублей ОГО — 5900 рублей Ситилинк — 6000 рублей

Все цены Moto C Plus

Meizu M5s — восемь ядер, сканер отпечатков и металлический корпус, недорого

Есть такое поверье, что жаренных цыплят нужно кушать в Кентукки, на кенгуру смотреть в Австралии , а китайские смартфоны заказывать только из Китая . Про смартфоны — чаще всего именно так, потому что российскую наценку на китайские мобильники редко можно назвать адекватной. И Meizu M5s тоже можно было приводить в качестве примера „вы только посмотрите, насколько российские перекупщики накрутили цену!“… до тех пор, пока M5s не подешевел с 14 до 9 тысяч рублей.

Meizu M5s Теперь этот качественный бюджетный Meizu выглядит круче любых конкурентов — китайских или корейских, известных или малоизвестных. Потому что по цене маломощных „доходяг“ вы получаете смартфон с дизайном классического Айфона, сканером отпечатков, как у более дорогих моделей, хорошим дисплеем, неплохими камерами и отличной скоростью работы. Это один из немногих смартфонов дешевле 10 тысяч рублей, которые настолько хороши, что отбивают желание покупать более дорогие модели.

Сколько стоит

7.5-9 тысяч рублей

Чем хорош

Скорость работы Быстрая зарядка Сканер отпечатков Много (3 Гбайт) оперативной памяти для быстрого запуска и переключения между приложениями

Чем плох

Android старый, обновляется только фирменная оболочка Динамик тихий Для игр подходит с натяжкой

Все подробности

Характеристики Meizu M5s Где можно купить недорого

ОГО — 7700 рублей Юлмарт — 8000 рублей Ситилинк — 8500 рублей Регард — 8700 рублей DNS — 9000 рублей Связной — 9000 рублей

Все цены Meizu M5s Sony Xperia X — крутой японский смартфон дешевле китайских „бюджетников“ Аттракцион невиданной щедрости продолжается уже третий месяц подряд — магазины распродают субфлагман Sony 2016 года, чтобы избавиться от старых складских запасов и „закрыть отчётность“. Нас с вами проблемы сотовых салонов волнуют слабо, а вот возможность купить классный мобильник по прощальной низкой цене упускать не стоит. Потому что, напомню вам, в „девичестве“ Xperia X стоил 40 тысяч рублей и должен был конкурировать с Samsung Galaxy S6, например. По некоторым характеристикам до „корейца“ Sony всё же не дотягивались, но Galaxy S6 или другой настолько же крутой смартфон за 13 тысяч вы сегодня не купите, а Xperia X — вот она, в федеральной рознице!

Sony Xperia X В сравнении с современными бюджетными смартфонами у этой Иксперии более яркий и качественный дисплей, лучше камеры, лучше звук в наушниках, дороже корпус (и на вид, и на ощупь). И, что самое неожиданное, процессор тоже быстрее, чем в китайщине! Изъяны тоже есть — с автономностью беда, Xperia X быстро заряжается, но и разряжается „в ноль“ уже во второй половине дня. А при съёмке фото в помещении или вечером/ночью понимаешь, что главное — не размер, а умение, ведь Sony со своими крутыми камерами часто умудряется фотографировать хуже из-за изъянов „автоматики“ в камере. В ручном режиме можно заставить смартфон снимать красивые фото, но много ли вас, любителей вручную регулировать ISO, выдержку и фокусировку? Но всё это придирки — попробуйте среди ширпотреба за 13-14 тысяч рублей найти более крутой с технической точки зрения смартфон, и вам не удастся. Поэтому перед нами редкий в природе случай, когда смартфон Sony оказывается вне конкуренции по соотношению цены и качества.

Сколько стоит

14-16 тысяч рублей

Чем хорош

Хороший яркий экран Быстрый процессор Тонкий металлический корпус Качественные камеры NFC ( Google Pay) Новейший Android (8.0) Быстрая зарядка

Чем плох

Плохая автономность Автоматика „портит“ фото при съёмке в пасмурную погоду и ночью

Все подробности

Обзор Sony Xperia X Где можно купить недорого

Pleer.ru — 12700 рублей Нотик — 12800 рублей МТС — 13000 рублей М. Видео — 13000 рублей Официальный магазин Sony — 13000 рублей

Все цены Sony Xperia X ASUS ZenFone 4 Max ZC554KL — недорогой хороший смартфон с большим аккумулятором

Выносливые смартфоны очень недолго были на пике популярности — а вы заметили, что сегодня на людей, которые требуют от мобильника двое-трое суток работы вдали от розетки, снова смотрят снисходительно? Ёмкие аккумуляторы сегодня остались только в совсем уж помойного качества китайщине и нескольких моделях Meizu/Xiaomi. Причём у Мейзушно-Сяомишных смартфонов размер дисплеев растёт быстрее, чем ёмкость аккумуляторов. А иногда аккумулятор растёт в обратную сторону (4100 мАч на 5 дюймах в Redmi 4 — 3300 мАч на 5.7 дюймах в Redmi 5). Lenovo вообще упокоился смертью храбрых, а потом ещё и „утопил“ Моторолу. И у нас остался единственный хороший бюджетник с по-настоящему классной автономностью — ASUS ZenFone 4 Max с 5.5-дюймовым экраном (не путайте его с унылым Max ZC520TL).

ASUS ZenFone 4 Max Яркий и средний по чёткости дисплей, отличная автономность (целых 5000 мАч в аккумуляторе), восьмиядерный процессор и много памяти. Правда, с процессором и памятью ASUS не обошлись без „подлянки“ — в продаже есть как четырёхъядерные, так и восьмиядерные ZenFone 4 Max ZC554KL. Будьте бдительны и покупайте только варианты с 3/32 Гбайт памяти и процессором Snapdragon 435! Повторюсь: мобильников с обычными габаритами при огромных аккумуляторах почти не осталось, а скоро не останется совсем. Поэтому, если вы подумывали купить себе достаточно проворный смартфон со средними характеристиками, но отличной автономностью, не упускайте свой шанс.

Сколько стоит

12-15 тысяч рублей (3/32 Гбайт)

Чем хорош

Отличная автономность Умеренные габариты Хорошая фронтальная камера Яркий дисплей Быстрый (в варианте 3/32 Гбайт)

Чем плох

Корпус из дешёвых материалов Чёткость дисплея за эти деньги могла бы быть выше Тыловые камеры по качеству уровня смартфонов стоимостью 7-9 тысяч рублей

Все подробности

Характеристики ASUS ZenFone 4 Max ZC554KL

Где можно купить недорого

Pleer.ru — 14500 рублей М. Видео — 14240 рублей (при оплате онлайн) DNS — 15000 рублей Связной — 15000 рублей МТС — 15000 рублей

Все цены ASUS ZenFone 4 Max ZC554KL 3/32 Гбайт

Xiaomi Redmi 5 Plus — всё классно + экран большой

Если от дешёвых смартфонов до 10 тысяч рублей нет смысла требовать что-то сверх формулировки „работал бы нормально“, то от самых дорогих бюджетников на стыке среднего класса уже можно и нужно требовать характеристик по последней моде. В средних по цене мобильниках сегодня это вытянутый экран 18:9, оплата при помощи смартфона взамен банковской карте (Google Pay), хорошая автономность, а „на десерт“ — двойная камера и стеклянный корпус, как это сегодня заведено.

Xiaomi Redmi 5 Plus И… вы не получите все эти характеристики сразу в одном бюджетном смартфоне. Либо стеклянный корпус + вытянутый экран + Google Pay + сдвоенные камеры в Honor 9 Lite, либо универсально хороший процессор + хорошая автономность + вытянутый экран + более качественная тыловая (одна) камера в Xiaomi Redmi 5 Plus. Либо самая качественная сдвоенная тыловая камера смартфонах до 15 тысяч рублей + хороший процессор + хороший аккумулятор, но корпус металлический, с большими рамками и без Google Pay в Meizu M6 Note. Это равноправные варианты и выбор среди них — вкусовщина. Но мы остановимся на Xiaomi Redmi 5 Plus, потому что с „житейской“ точки зрения — самый правильный смартфон: выносливый, прочный (стеклянные панели в дешёвых моделях легко „убить“, а в чехле смысл стеклянного смартфона теряется), с модным „безрамочным“ дизайном. Выносливость и мощность мобильников „металлической эпохи“ + дисплей нового образца. Разочарованы не будете.

Сколько стоит

15000 рублей

Чем хорош

Вытянутый экран (18:9) Full HD+ Быстрый процессор Большой аккумулятор

Чем плох

Очень длинный Нет NFC (Google Pay) Плохо фотографирует при недостатке освещения Тыловая камера — одинарная (аккуратное красивое размытие фона не получите)

Все подробности

Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus

Где можно купить недорого

ОГО — 12500 рублей Регард — 14000 рублей Нотик — 14000 рублей Официальный магазин Xiaomi — 15000 рублей Связной — 15000 рублей

Все цены Xiaomi Redmi 5 Plus