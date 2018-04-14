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К анонсу готовится бюджетный смартфон Motorola Moto E5 Plus
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К анонсу готовится бюджетный смартфон Motorola Moto E5 Plus 

MDDevice 14 апреля 2018
Фото: MDDevice
Motorola деятельно готовится к анонсу части из запланированных на этот год смартфонных серий. Утверждают, что 19 апреля миру будут представлены смартфоны G-серии, а теперь источник рассказал, что в тот же самый день компания покажет и представителя младшего E-семейства, смартфон Moto E5 Plus. Последний аппарат на днях появился в базе данных GeekBench, благодаря чему стало возможным взглянуть на часть его характеристик.
В своей E-серии модель Motorola Moto E5 Plus является флагманской, если такое слово вообще уместно, когда речь идет о смартфонах начального уровня. В одноядерном тесте аппарат набрал 653 балла и 1835 баллов в многоядерном. Конечно, такими цифрами вряд ли можно удивить кого-либо, но серия Moto E не была изначально предназначена для того, чтобы этими смартфонами кого-то удивляли. Такие результаты показал процессор Qualcomm Snapdragon 430, работающий в связке с 3 Гбайт оперативной памяти.
Приятной особенностью бюджетника Moto E5 Plus стало то, что он по всей вероятности получит экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением FHD+. Диагональ, согласно предыдущим слухам, может составить 5,8 дюйма. В корпусе будут элементы из 3D-стекла. Покупателю будут доступны варианты смартфона на 32 или 64 Гбайт памяти. Еще одной серьезной особенностью Moto E5 Plus станет мощный аккумулятор на 5000 мАч.
Что касается камер, то полной ясности в этом вопросе пока нет. Одни утверждают, что Moto E5 Plus получит набор камер от линейки Moto G6, другие считают, что основная камера будет на 16 Мп с апертурой f/1.75, а фронтальная — на 8 Мп с апертурой f/2.0.
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