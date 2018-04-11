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Smartisan Nut 3 получил очень тонкий корпус, аккумулятор на 4000 мАч и цену $206
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Smartisan Nut 3 получил очень тонкий корпус, аккумулятор на 4000 мАч и цену $206 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Компания Smartisan анонсировала своей первый смартфон в этом году. Модель Smartisan Nut 3 (U3) получила привлекательный дизайн, двойную камеру, относительно емкий аккумулятор при тонком корпусе, а также ценник чуть более $200. Smartisan Nut 3 получил дисплей без рамок с трех сторон. На одной рамке расположился сканер отпечатков пальцев (поддерживаются платежи), а также фронтальная камера. Корпус будет расцветок Red Wine, Carbon Black и Light Gold. Толщина телефон очень небольшая с учетом аккумулятора на 4000 мАч — 7,16 мм.
Smartisan поставил в Nut 3 5,99-дюймовый дисплей in-cell с разрешением 2160 x 1080 пикселей и прочным стеклом Gorilla Glass 3. Работает телефон под управлением чипа Snapdragon 625, объем оперативной памяти — 4 гигабайта, а вот накопитель может быть на 32, 64 или 128 гигабайт. Также можно поставить в гибридный слот карту памяти (или же вторую «симку»).
Сзади стоит двойная камера с 13-МП датчиками с поддержкой эффекта боке и искусственного интеллекта (автоматическое определение сцен и улучшение качества картинки). Спереди — 8-мегапиксельная камера с функцией украшения лица и Face Unlock. Разъема на 3,5 мм для подключения нет, но имеется USB-C. Аккумулятор поддерживает беспроводную зарядку Quick Charge 3.0. Есть Bluetooth 4.2, dual-band Wi-Fi, GPS, но нет NFC. Из коробки телефон работает на Smartisan OS 4. x. Модель 4GB/32GB оценили в ¥1299 (~$206). За 4GB/64GB будут просить ¥1599 (~$253). Также будет продаваться вариант 4GB/128GB за ¥1999 (~$317).
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