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ZTE представила безрамочный смартфон Nubia Z18 mini с двойной камерой
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ZTE представила безрамочный смартфон Nubia Z18 mini с двойной камерой 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания ZTE представила смартфон Nubia Z18 mini, относящийся к среднему уровню. Он выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной камерой и сканером отпечатков на задней панели.
ZTE Nubia Z18 mini оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), основной двойной камерой 24+5 Мп и фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
Аккумулятор обладает емкостью 3450 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой nubia UI. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Размеры составляют 148 х 70,6 х 7,6 мм, а вес — 153 грамма.
Смартфон ZTE Nubia Z18 mini предлагается в чёрном, белом, синем и розвом цветах по цене 286 и 334 долларов за 6+64 ГБ и 6+128 ГБ, соотвественно. Также есть специальное ограниченное издание Provence (Прованс) в сиреневом за 349 долларов за 6+128 ГБ. Продажи стартуют 19 апреля 2018.
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