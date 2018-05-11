Четыре лучших смартфона 2018 года: взгляд из Америки

2018 — отличный год, чтобы купить смартфон. В наши дни даже телефоны средней ценовой категории обладают как минимум нормальным качеством, поэтому трудно облажаться с выбором устройства даже в небольшом магазине. За 500 долларов вы почти гарантированно получите неплохую камеру, быстрый процессор и отличный дисплей. Многие телефоны так стараются имитировать лучшие смартфоны (устройства Samsung Galaxy и iPhone сохраняют статус законодателей мод), что попросту теряют индивидуальность.

В то же время сегодня телефоны дороги как никогда, и существует множество небольших подводных камней, с которыми вы можете столкнуться, особенно в попытке купить телефон, который прослужит как минимум 2-3 года.

Надеемся, что данное руководство поможет вам. Мы отобрали лучшие для обеих основных платформ смартфоны и дадим несколько советов, чтобы помочь вам сделать наилучший выбор. Счастливой охоты!

1. Google Pixel 2

В целом лучший

Есть куча причин, по которым люди предпочитают платформу iOS «Андроиду», но в данный момент наш выбор в контексте лучшего по всем показателям смартфона падает на Google Pixel 2 и более крупный Pixel 2 XL. Google облегчил покупку разблокированных флагманских телефонов, а все обновления системы безопасности и программного обеспечения телефонов Pixel работают как часы. Мы дали телефону рейтинг 9/10 («WIRED рекомендует») и считаем, что это — лучшее из всего, что может предложить операционная система «Андроид» от Google, с новейшими функциями Android Oreo без какого-либо «жирного» ПО и потрясающей 12-мегапиксельной камерой.

Pixel 2 — незаурядный телефон с превосходным экраном формата 1080p, приличными фронтальными динамиками, гидроизоляцией IP67, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 835, четырьмя гигабайтами оперативной памяти, более чем 24 часами автономной работы и фантастическим качеством сборки.

Единственными реальными недостатками являются отсутствие карты microSD для расширения памяти и 3,5-миллиметрового разъема для наушников, хотя в наши дни и то и другое, к сожалению, отсутствует во многих передовых телефонах.

2. Apple iPhone 8

Тот самый iPhone

Не прекращая любить щегольский iPhone X, посмотрим на вещи реально: более дешевый iPhone 8 и iPhone 8 Plus практически идентичны ему по многим важным параметрам.

Мы считаем, что iPhone 8 и 8 Plus заслуживают оценки 8/10 и значок «WIRED рекомендует». Многим из нашей команды нравится оставшаяся на iPhone 8 кнопка «Домой» и 12-мегапиксельная камера (если хотите двукратный оптический зум и эффекты бокэ в портретном режиме, купите 8 Plus). Обе модели iPhone 8 являются водонепроницаемыми и имеют новый мощный процессор Apple A11 Bionic и iOS 11. Как и все iPhone, для них также предусмотрены многолетние обновления системы безопасности и программного обеспечения непосредственно от Apple, а также годовая гарантия, которую можно продлить с помощью AppleCare+.

Как всегда, идеально далеко не все. Ни у одного нового iPhone нет ни 3,5-мм разъема для наушников, ни поддержки расширения памяти, поэтому покупайте все необходимое заранее. Услуги iCloud от Apple также немного устарели, и, как нам кажется, управляться с ними сложнее, чем с гугловскими.

3. Samsung Galaxy S9

Полный набор

Есть масса причин выбрать Samsung Galaxy S9. Читайте о них в нашем обзоре (8/10 «WIRED рекомендует»). Samsung обновляет свои телефоны медленнее Google и Apple, но при этом существенные обновления флагманских телефонов проводятся по нескольку раз в год.

Galaxy S9 — первый передовой смартфон 2018 года, оснащенный ультрасовременным и реально быстрым процессором Qualcomm Snapdragon 845. Он также имеет потрясающую настраиваемую камеру на задней панели (единственная 12-мегапиксельная камера с двойной апертурой), которая снимает фото и видео под стать гаджетам iPhone и Pixel. Он также имеет датчик отпечатков пальцев (в этом году пользоваться им стало проще) и абсолютно потрясающий дисплей AMOLED.

Мы упоминали, что у него есть слот microSD и разъем для наушников? Из общего ряда он выделяется именно благодаря этим двум особенностям. Если вы не хотите покупать новые беспроводные наушники, это устройство для вас. Оно идет с гарантией 1 год, а больше всего нам нравится сиреневый цвет корпуса.

Основные недостатки заключаются в самсунговском «Андроид»-ПО, которое кажется загроможденным вирусами с самого момента включения.

4. Motorola Moto X4

Доступная роскошь

Не секрет, что нам очень нравится Motorola Moto X4, и мы с радостью рекомендовали его в нашем обзоре лучших недорогих телефонов и поставили значок «WIRED рекомендует» (8/10 баллов). Менее чем за 400 долларов он предлагает множество высококачественных функций и совместим со всеми четырьмя операторами связи в США

Он оснащен 3,5-мм разъемом для наушников, слотом для карты microSD, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной задней камерой, красивым HD-экраном, передним сканером жестов и отпечатков пальцев, водонепроницаемым металлическим и стеклянным корпусом, долгим сроком службы батареи и практически чистой версией Android Oreo от Google. Гарантия — 1 год.

Недостаток заключается в процессоре Snapdragon 630 среднего класса, из-за которого время от времени придется сталкиваться с лагами. Для телефона, цена которого на треть — а то и вполовину — меньше остальных представленных в этом списке, на жертвы пойти все же стоит.

Другие отличные смартфоны

Если все представленные гаджеты вам не подходят, представляем список других неплохих смартфонов. Все они являются высококачественными устройствами, которые не покажутся вам устаревшими на момент покупки, и станут отличной заменой вашему старому телефону.

• Apple iPhone 7 или iPhone 7 Plus

• Essential Phone

• LG G6 или LG G6+

• LG V30 или V30+

• Moto G5 Plus или G5S Plus

• Moto Z2 Play или Z2 Force

• Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 Active и Note 8

Пара советов покупателю

Каких телефонов избегать: Избегайте устройств старше двух лет, а также моделей не перечисленных здесь брендов или тех, которые лично вам не знакомы. Есть много хороших моделей, но вы рискуете купить телефон, который не будет работать с вашим оператором.

Желаемые функции: Убедитесь, что телефон имеет наиболее важные для вас функции. Попытайтесь купить гаджет с хранилищем 64 Гб (минимум 32 Гб) или хотя бы со слотом MicroSD, чтобы добавить памяти позже. IP67 гидроизоляция должна быть стандартна на большинстве устройств и пригодится в тот самый день, когда вы уроните телефон в ванну. Многие телефоны не имеют 3,5-миллиметрового разъема для наушников, поэтому убедитесь, что в вашем таковой имеется. Также в любом телефоне на базе «Андроид» (если точнее, Android 8.0 Oreo 2017 года) должен быть процессор Snapdragon 630 и 4 гигабайта оперативной памяти.

Покупайте с умом, делайте выводы: операторы связи и розничные пункты продаж зачастую предлагают продукцию в кредит на 24 месяца. Старайтесь покупать устройство разом, дабы избежать дополнительных платежей и ненужных переплат. Иногда за казалось бы дешевыми ежемесячными выплатами продавец скрывает довольно высокие цены.

Покупайте разблокированное… мало ли что: если вы покупаете разблокированные телефоны, то можете легко переключаться между операторами связи, если видите большую выгоду, переезжаете в такое место, где сигнал вашего оператора слабее или устали от той фигни, что он пытается вам навязать.

Wired Magazine, США